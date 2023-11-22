Vincenzo Montella'dan kura yorumu: Kim çıkarsa çıksın!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili olarak ikinci yarıda çok iyi reaksiyon gösterdiklerini belirten İtalyan teknik adam, 2 Aralık'taki EURO 2024 kura çekimi hakkında ise, "Kim çıkarsa çıksın. Büyük bir zevkle takip edeceğiz" diye konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 sona eren Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İKİNCİ YARIDA REAKSİYON GÖSTERDİK"
"Çok zorlu bir maç geçti. Beklentimizin dışında bir şey geçmedi. Galler kendi tarihinde, burada zorlu bir rakip olduğunu gösterdi bir kez daha. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik ama mutluluk verici tarafı şu ikinci yarıda reaksiyon gösterdik. Bu konuda, reaksiyon gösterdiğimiz için mutluyum. Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu."
"BU BAYRAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
"Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi."
"KURAYI BÜYÜK BİR ZEVKLE TAKİP EDECEĞİZ"
"Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkrsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde"