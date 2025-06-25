Gambiya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Gambiya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Afrika kıtasının batısında, Senegal ile çevrili dar bir kara çizgisi gibi uzanan Gambiya, hem doğal hem de kültürel açıdan dikkat çekici bir yapıya sahiptir. Geniş Gambia Nehri boyunca uzanan bu ülke, sınırlı yüzölçümüne rağmen siyasi ve ekonomik olarak bölgesinde aktif bir rol oynamaktadır. Tarih boyunca sömürge dönemlerinin etkisinde kalan Gambiya, bağımsızlığını kazandıktan sonra kademeli olarak modern altyapıya ve dijital düzenlemelere yönelmiştir. Bu yapının içinde, telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı gibi teknik bilgiler de hem ulusal hem uluslararası düzenlemeler için önemli hale gelmiştir. Uluslararası çağrılar, resmi evraklar, e-ticaret platformları ve devlet hizmetleri gibi alanlarda bu kodlar aktif şekilde kullanılmaktadır.

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GAMBIYA TELEFON KODU NEDİR?

Gambiya’ya uluslararası bir telefon görüşmesi yapmak isteyenler için ülkenin telefon kodu +220’dir. Bu kod, yurtdışından yapılacak aramalarda numaranın başına eklenmelidir. +220 numarası, sadece çağrılar için değil, aynı zamanda SMS hizmetlerinde ve uluslararası iletişim uygulamalarında da kullanılır. Gambiya’da cep telefonu kullanımı yaygındır ve önde gelen mobil operatörler QCell, Africell ve Gamcel’dir.

Mobil altyapısı, özellikle kentsel alanlarda tatmin edici seviyededir ve son yıllarda internet bazlı hizmetlerde de iyileşme sağlanmıştır. Mobil uygulamalar, dijital ödeme sistemleri ve online hizmetler telefon numarası ile eşleştirilerek vatandaşların hayatına entegre edilmiştir. Bu durum, +220 telefon kodunun pratikteki önemini daha da artırmaktadır. GAMBIYA PARA BİRİMİ NEDİR? Gambiya’nın resmi para birimi Gambiya Dalasisi'dir ve uluslararası para birimi kodu GMD şeklindedir. Dalasi, 1971 yılında Batı Afrika poundunun yerine kullanılmayı başlamıştır. Bir Dalasi, 100 Butut‚’a bölünür ve hem madeni hem de kağıt para olarak piyasada dolaşır. Banknotlar genellikle 5, 10, 25, 50 ve 100 Dalasi olarak kullanılır. Gambiya’da nakit kullanımı yaygın olmakla birlikte, son dönemde mobil ödeme sistemleri de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlamıştır. Özellikle şehir merkezlerinde ve turistik bölgelerde kredi kartı ve dijital cüzdan sistemleri de kabul edilmektedir. Bankalar ve lisanslı döviz büroları aracılığıyla Dolar, Euro ve CFA Frangı gibi yabancı para birimleri Dalasi’ye çevrilebilmektedir. GAMBIYA PLAKA KODU NEDİR? Gambiya’nın uluslararası plaka kodu WAG olarak belirlenmiştir. Bu kısaltma, ülkenin bölgede tanınmasını sağlayan bir sistemin parçasıdır. Yerel plakalar, genellikle beyaz zemin üzerine siyah karakterlerle yazılmıştır ve standart bir yapıya sahiptir.