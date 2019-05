Game Of Thrones 8. sezon 5. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları Game Of Thrones tutkunları tarafından büyük merak konusu oldu. Game Of Thrones 8. yeni sezon 4. son bölümde Khaalesi'nin önündeki Starbucks kahve kutusu gündeme bomba gibi düştü. İşte GOT 8. sezon tüm bölüm tarihleri...

GAME OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Game of Thrones 8. sezon 5. yeni bölüm 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak. Dizinin yeni bölümü gece saat 04.00'da yayınlanacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluştu

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluştu

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluştu

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluştu

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

GAME OF THRONES NASIL İZLENİR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.