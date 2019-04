KÜLTÜR-SANAT

Game of Thrones'un 8. ve final sezonundan iki yeni fragman daha izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı her bölümde izlenme rekorları kıran dizinin final sezonunda işler karışırken oyuncuların açıklamalarına göre duygusal bir sezon bizi bekliyor. Peki Game of Thrones ne zaman başlayacak? İşte Game of Thrones fragmanları ve diziyle ilgili son gelişmeler...

