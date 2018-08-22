Tüm hızıyla süren Gamescon etkinliğininde World War Z oyunundan yeni bir fragman yayınlandı. Aynı isimli kitap ve gişe filminden esinlenilen yapımın geliştiriciliğini Saber Interactive yapıyor. Quake Champions ve TimeShift’in arkasındaki takım olan firma, World War Z oyuncularına heyecanlı dakikalar yaşatacak.

4 kişilik bir co-op oynanışına sahip olacağı bilinen World War Z’de tıpkı filmdeki gibi engel tanımadan depar atan büyük zombi sürülerine karşı savaşacağız. Yayınlanan fragmanda oynanış görüntüleri ile birlikte yapımın mekanikleri ve zombi sürüsünün grafiklerine dikkat çekilmiş.

PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya çıkacak olan World War Z, kesin çıkış tarihinin bilinmemesiyle birlikte 2019’da raflarda olacak.

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