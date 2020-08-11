Gamonya filmi oyuncuları kimler? Gamonya filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Gamonya filmi hakkında detaylar haberimizde...
GAMONYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Berat Efe Parlar
Eda Döğer
Ahmet Rıfat Sungar
Ali Uyandıran
Burcu Altın
Dora Dalgıç
Zeynep Ilgın Çelik
Alperen Efe Esmer
Taha Sönmezışık
Arda Taşarcan
Arda Şahin
Ceren Reis
Duru Hoşver
Defne Erşen
Berkecan Akkaya
İkra Külahlıoğlu
İlknur Külahlıoğlu
Nehir Gökdemir
GAMONYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?
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