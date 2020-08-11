Gamonya filmi oyuncuları kimler? Gamonya filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Gamonya filmi hakkında detaylar haberimizde...

GAMONYA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Berat Efe Parlar

Eda Döğer

Ahmet Rıfat Sungar

Ali Uyandıran

Burcu Altın

Dora Dalgıç

Zeynep Ilgın Çelik

Alperen Efe Esmer

Taha Sönmezışık

Arda Taşarcan

Arda Şahin

Ceren Reis

Duru Hoşver

Defne Erşen

Berkecan Akkaya

İkra Külahlıoğlu

İlknur Külahlıoğlu

Nehir Gökdemir

GAMONYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?