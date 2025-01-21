Gamze Karta ve Oktay Kaya’dan yeni düet: 'Dipsiz Kuyu'

Gamze Karta ve Oktay Kaya, yeni düetleri 'Dipsiz Kuyu' ile müzik dünyasına giriş yaptı. Şarkının klip çekimi, 35 kişilik profesyonel bir ekibin katkısıyla 16 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandı. Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte ikilinin kavga sahneleri ön plana çıktı.

'Dipsiz Kuyu', duygu yüklü sözleri ve etkileyici düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Oktay Kaya’ya ait, düzenlemesi ise Berk Kirtiş tarafından yapıldı. Gündem Yaylı'nın keman ve Cem Şengül’ün gitar performansı şarkıya eşsiz bir derinlik katıyor. Mix ve mastering çalışmaları ise ünlü müzik prodüktörü Emre Kıral’ın imzasını taşıyor.