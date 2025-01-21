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        Haberler Müzik Gamze Karta ve Oktay Kaya’dan yeni düet: 'Dipsiz Kuyu'

        Gamze Karta ve Oktay Kaya’dan yeni düet: 'Dipsiz Kuyu'

        Gamze Karta ve Oktay Kaya, yeni düetleri 'Dipsiz Kuyu' ile müzik dünyasına giriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:02 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:02
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        'Dipsiz Kuyu'
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        Gamze Karta ve Oktay Kaya, yeni düetleri 'Dipsiz Kuyu' ile müzik dünyasına giriş yaptı. Şarkının klip çekimi, 35 kişilik profesyonel bir ekibin katkısıyla 16 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandı. Yusufcan Özbilen yönetmenliğinde çekilen klipte ikilinin kavga sahneleri ön plana çıktı.

        'Dipsiz Kuyu', duygu yüklü sözleri ve etkileyici düzenlemesiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Oktay Kaya’ya ait, düzenlemesi ise Berk Kirtiş tarafından yapıldı. Gündem Yaylı'nın keman ve Cem Şengül’ün gitar performansı şarkıya eşsiz bir derinlik katıyor. Mix ve mastering çalışmaları ise ünlü müzik prodüktörü Emre Kıral’ın imzasını taşıyor.

        Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Gamze Karta, YouTube’da aylık 100 milyonun üzerinde izlenme oranıyla dikkat çekiyor. Eğlence dolu içerikleri ve kızı Öykü Karta ile birlikte sunduğu enerjik videolarla tanınan Karta, aynı zamanda TikTok ve Instagram gibi platformlarda da büyük ilgi görüyor. Daha önce yayımladığı 'Tolerans' ile 12 milyon dinleyiciye ulaşırken, üç şarkısı da YouTube’da trend listesinde 1 numaraya yerleşti. 'Dipsiz Kuyu', Dmc etiketi ile 18 Şubat’ta dinleyiciler ile buluştu, Gamze Karta, Youtube kanalında yayınlanan klibi ise ilk saatlerinde çok yüksek izleyici kitlesine ulaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Dipsiz Kuyu
        #Gamze Karta
        #Oktay Kaya
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