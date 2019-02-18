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Ne zaman bizi bu kadar parçalayıp, ayrıştırdılar. Sevmek için, paylaşmak için, kalbi kötülüklerden arındırıp iyiye yürümek için ne zaman bizi yaratan varken, biz yaratılmışa esir düştük? Gücün içimizde olduğunu bir kez daha deneyimledim üst üste, sınırları koyan zihnimizmiş.