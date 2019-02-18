Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir ödül töreninde tesettürlü haliyle dikkat çeken oyuncu Gamze Özçelik, kurduğu dernek vasıtasıyla sık sık yardımlar yapıyor.
"KÖY HAYATINI SEÇTİ"
Yaptığı yardımlarla adından söz ettiren eski oyuncu Gamze Özçelik, bu kez bir köy evini ziyaret etti. Doğanın tadını çıkaran Özçelik, o anları "Köy hayatını seçti" notuyla takipçileriyle paylaştı.
"YOLA ÇIKTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLU OLABİLİRİM"
Özçelik, geçtiğimiz günlerde su kuyusu keşfi için Afrika'ya uçmuştu. Özçelik, yolculuğa çıkmadan önceki duygularını "Yola çıktığımız için çok mutlu olabilirim" sözleriyle dile getirmişti.
"BEN PAYLAŞMAYI SEÇTİM"
Özçelik, Bangladeş'li çocuklarla birlikte görüldüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düşmüştü:
"Dünyayı iyilik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. Duyuyorum, oraya buraya dahil etmek isteyenleri. Onlardan, şunlardan diye konuşanları hakkımda. Ne zaman hakkıyla insan ve kul olabilmek için bir yere dahil olabilmek gerekti?
Ne zaman bizi bu kadar parçalayıp, ayrıştırdılar. Sevmek için, paylaşmak için, kalbi kötülüklerden arındırıp iyiye yürümek için ne zaman bizi yaratan varken, biz yaratılmışa esir düştük? Gücün içimizde olduğunu bir kez daha deneyimledim üst üste, sınırları koyan zihnimizmiş.
Niyetin sağlam olunca, karşısında sağlam durup, sıkı çalışınca sana zaten her yol açılıyor. İhtiyacın olan sadece samimiyet! İster küfründe samimisindir, ister aşkında, sevdanda. Yolun her türlü açık. Ben sevmeyi paylaşmayı seçtim, rengarenk bir hayatım oldu. Kalbime koyana şükürler olsun"
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