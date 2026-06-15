Garanti BBVA, 80. yılını 23 bin çalışanıyla kutladı

Tüm çalışanları aynı çatı altında buluşturan ve İstanbul Park'ta düzenlenen etkinlik, Garanti BBVA'nın 80. yılı kapsamında yürüttüğü kapsamlı programın önemli adımlarından biri oldu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, etkinliği şu sözlerle değerlendirdi:

“Garanti BBVA’nın hikâyesi; değişimi kucaklayan, kendini sürekli yenileyen ve birlikte üreten güçlü bir kurum kültürüyle yazılıyor. Bundan 80 yıl önce 12 kurucumuzun Türkiye’ye duyduğu güvenle başlayan bu fikir, bugün 23 bin çalışma arkadaşımızın emeğiyle yaşayan büyük bir güce dönüştü. Bu nedenle bugün yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü değil; 80 yıldır biriken emeği, cesareti, anıları, köklü bir mirası ve birlikte yazılmış hikâyeleri kutluyoruz. ’Birlikte’ sözünü özellikle vurguluyorum çünkü ilerleme tek başına olmuyor. İlerleme, aynı hayale inanan insanların yan yana yürümesiyle mümkün oluyor. Bugün geldiğimiz noktada sahip olduğumuz başarıların, attığımız öncü adımların ve yarattığımız etkinin arkasında çalışma arkadaşlarımızın emeği, tutkusu ve özverisi bulunuyor. 80 yıllık yolculuğumuzu kutladığımız bu özel gecede, aynı heyecanı ve aynı aidiyet duygusunu binlerce çalışma arkadaşımızla birlikte yaşamak bizim için çok kıymetliydi. Çünkü bu başarı hikâyesinin gerçek sahibi, emeğiyle, tutkusuyla ve ‘Birlikte Yaparız’ ruhuyla Garanti BBVA’yı ileriye taşıyan çalışma arkadaşlarımız. 80 yıldır bu hikâyeye katkı sunan herkese ve bu yolculukta bizimle yan yana yürüyen, küresel gücünü ve desteğini her an hissettiğimiz BBVA Grubu’na gönülden teşekkür ediyorum.”