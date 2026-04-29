        Garanti BBVA'dan 33.6 milyar TL net kâr

        Garanti BBVA'dan 33.6 milyar TL net kâr

        Garanti BBVA yılın ilk çeyreğinde 33 milyar 615 milyon TL net kâr elde etti. Mali sonuçları değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten "Kredilerdeki sağlam duruşumuz devam ederken;  güçlü vadesiz mevduat tabanımız, dijital kanallarda yarattığımız müşteri değeri ve etkin sermaye yönetimimiz sayesinde sektörde pozitif ayrışmayı sürdürdük" dedi

        Giriş: 29 Nisan 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Garanti BBVA'dan 33.6 milyar TL net kâr

        Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2026 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı 33 milyar 615 milyon 247 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 4 trilyon 783 milyar 750 milyon 292 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 3 trilyon 566 milyar 251 milyon 702 bin TL oldu.

        Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %66,0 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında %0,5 büyüme ile 3 trilyon 160 milyar 943 milyon 617 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,2, özkaynak kârlılığı %30,3, aktif kârlılığı ise %2,9 seviyelerinde gerçekleşti.

        Başlıca Bilanço Kalemleri (TL Bin) Cari Dönem 31.03.2026 Önceki Dönem 31.12.2025 Değişim %
        Toplam Aktifler 4.783.750.292 4.547.773.680 5,2%
        Krediler* 2.768.109.767 2.715.711.500 1,9%
        -Canlı Krediler 2.677.432.088 2.631.872.457 1,7%
        -Takipteki Krediler 90.677.679 83.839.043 8,2%
        Müşteri Mevduatları 3.160.943.617 3.143.896.697 0,5%
        Özsermaye 453.087.703 446.636.140 1,4%
        Başlıca Gelir Kalemleri (TL Bin) Cari Dönem 31.03.2026 Önceki Dönem 31.03.2025 Değişim %
        Net Faiz Geliri 71.431.416 38.191.970 87,0%
        Operasyonel Giderler 54.276.094 34.659.749 56,6%
        -Personel Giderleri 19.384.028 13.072.770 48,3%
        -Diğer Faaliyet Giderleri 34.892.066 21.586.979 61,6%
        Net Ücret ve Komisyonlar 42.859.908 30.245.931 41,7%
        Net Kâr 33.615.247 25.398.699 32,4%
        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi: “2026 yılına, jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizliklerin, karar alma süreçlerinde hız ve çevikliği daha da kritik hale getirdiği bir ortamda başladık. Finansal piyasalarda artan riskten kaçınma eğiliminin yanı sıra enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki yükseliş, küresel ölçekte daha zayıf büyüme ve enflasyonist baskıları beraberinde getiriyor.

        Bu dönemde, Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede temkinli politika duruşunu sürdürüyor. Artan dış finansman ihtiyacı ve bunun kur üzerindeki potansiyel etkisiyle, finansal istikrara daha fazla öncelik verilen bir yapı görüyoruz.

        Mart başında yaşanan gelişmelerle birlikte sektörde fonlama maliyetlerinde yükselişler gözlemledik. Bu artışın, özellikle ikinci çeyrekte daha görünür olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, güçlü bilanço yapımız ve ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşen performansımız sayesinde bu süreci etkin şekilde yönetme kapasitesine sahibiz.

        2026 yılının ilk çeyreğinde toplam aktiflerimiz 5 trilyon TL’ye yaklaştı ve bunun %56’sını Krediler oluşturuyor. Kredilerdeki sağlam duruşumuz devam ederken;  güçlü vadesiz mevduat tabanımız, dijital kanallarda yarattığımız müşteri değeri ve etkin sermaye yönetimimiz sayesinde sektörde pozitif ayrışmayı sürdürdük. Geniş müşteri tabanımız ve güçlü pazar konumumuz, bu performansı sürdürülebilir kılan en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu süreçte marjlardaki iyileşmenin katkısıyla özsermaye kârlılığımızı %30 seviyesinde tutmayı başardık. Bu performansımızın temelinde, müşteri deneyimini stratejik bir öncelik olarak ele alan ve bunu veriye dayalı karar süreçleriyle destekleyen yaklaşımımız yer alıyor.”

        Bankanın stratejik önceliklerine değinen Akten sözlerini şöyle sürdürdü: “Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız doğrultusunda, müşteri deneyimini yalnızca temas anlarıyla sınırlamıyor; karar alma süreçlerinden ürün tasarımına kadar her aşamada işimizin merkezine alıyoruz. Müşteriyi dinlemek ve anlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda müşterilerimizle etkileşimimizin en yoğun olduğu kanalımız Garanti BBVA Mobil’de memnuniyet anketleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 18 milyon aktif mobil müşterimizin %90’ına ulaştık ve müşterilerimizden 2 milyon geri bildirim aldık.

        Hiper kişiselleştirilmiş hizmet yaklaşımımızla müşterilerimizin günlük 20 milyon aksiyonunu takip ediyor, bu verileri yapay zekâ ile analiz ederek hızlı ve etkili aksiyonlara dönüştürüyoruz. Günlük 10 milyon müşterimizin ihtiyaçlarını anlık olarak anlayıp doğru çözümler sunabiliyoruz. Üretken yapay zekâ ile yeniden tasarladığımız dijital asistanımız Ugi ise bugün yaklaşık 200 farklı konuda müşterilerimize destek sunuyor.”

        Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında yer alıyor, ana bankaları olma rolümüzü güçlendiriyoruz. Risk-getiri dengesini gözeten, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir alanlara odaklanan büyüme anlayışımızla yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk lirası odaklı, dengeli büyümemizi sürdürerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

