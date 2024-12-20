Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi veriyor: 50 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi için başvuru nasıl yapılır?
Garanti BBVA, esnaflara destek olmak amacıyla 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurusu onaylanan esnaflar, 25 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplamda 50 bin TL'lik nakdi faizsiz bir şekilde kullanabiliyor. Peki, faizsiz kredi için başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte, Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyasına dair tüm detaylar...
Garanti BBVA kampanyasına göre esnaflar, 25 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin liraya kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanılabiliyor. Peki, Garanti BBVA faizsiz kredi başvurusu nereden yapılır? İşte, detaylar...
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?
Bankacılık hizmeti almak isteyenler Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirdikten sonra "Müşterimiz Olun" adımlarını tamamlayarak, banka hesabı açabilir ardından faizsiz kredi için başvuru yapabilir.