Garanti BBVA faizsiz esnaf kredisi veriyor: 50 bin TL'ye kadar 0 faizli kredi için başvuru nasıl yapılır? Garanti BBVA, esnaflara destek olmak amacıyla 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurusu onaylanan esnaflar, 25 bin TL kredi ve 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplamda 50 bin TL'lik nakdi faizsiz bir şekilde kullanabiliyor. Peki, faizsiz kredi için başvuru işlemleri nasıl yapılır? İşte, Garanti BBVA'nın faizsiz kredi kampanyasına dair tüm detaylar...

Habertürk Giriş: 20.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:52 facebook

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