Garanti BBVA Leasing’e 100 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu

        BIST 100 14.503,82 %-0,62
        DOLAR 45,0549 %0,04
        EURO 52,7709 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.708,37 %-1,06
        FAİZ 40,40 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,64 %-2,47
        BITCOIN 76.793,00 %-0,23
        GBP/TRY 60,8793 %-0,19
        EUR/USD 1,1703 %-0,15
        BRENT 110,99 %2,55
        ÇEYREK ALTIN 10.966,22 %-1,08
        Garanti BBVA Leasing, uluslararası piyasalardan murabaha sendikasyon finansmanısağladı. SMBC Bank International Plc koordinasyonunda sağlanan finansmanın, başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması hedefleniyor

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Garanti BBVA Leasing), uluslararası piyasalarda 100 milyon ABD doları tutarında murabaha sendikasyon finansmanı kapsamında yeni bir anlaşmaya imza attı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre SMBC Bank International Plc’nin düzenleyici (mandated lead arranger) olarak görev aldığı işlem, uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı şunları söyledi: “Uluslararası piyasalardan sağladığımız bu işlem, yatırımcıların hem kurumumuza hem de ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi niteliğinde. Reel sektörün dönüşümünü, KOBİ’lerin gelişimini desteklemeye ve sosyal etki yaratan projelerin finansmanına katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

        Sağlanan bu yeni finansmanın başta KOBİ finansmanı olmak üzere reel sektörü destekleyen büyüme odaklı leasing yatırımlarında kullanılması ve bu yolla ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Bu çerçevede finansman, istihdamın desteklenmesi ve çevresel etkilerin azaltılması yönünde somut katkı sağlayacak projelere yönlendirilecek.

