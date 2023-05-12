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Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları Türkiye’nin ilk yolcu sadakat programı Miles&Smiles kredi kartı iş birliği sözleşmesini 5 yıllık süreyle yeniledi. Banka yeni sözleşmeyle, 2000 yılından beri Türk Hava Yolları’nın  resmi kredi kartı olan Miles&Smiles Garanti BBVA bireysel kredi kartı sahiplerine, yeni Mil kazanım programıyla harcamalarından önceki döneme göre 2,5 kat daha fazla Mil kazanma imkanı sunacağını açıkladı

Garanti BBVA ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları'nın özel programı Miles&Slimes ile Garanti BBVA bankası iş birliğini uzattığını duyurdu. Bankanın özel bireysel kredi kartı müşterileri yeni dönemde, banka bünyesinde bulunan vadeli veya vadesiz TL, döviz, altın hesapları, yatırım fonu veya bireysel emeklilik gibi varlıklarının hacmine ve THY müşteri statülerine göre, yapacakları harcamalarından değişen oranlarda mil kazanabilecekleri açıklandı.

Bir yandan daha fazla mil kazanırken yine seyahat hizmetleri, restoran ve otel indirimleri gibi karta özel diğer ayrıcalıklarından da yararlanabilecekler. Miles&Smiles Garanti BBVA bireysel kredi kartı sahipleri BonusFlaş uygulaması üzerinden yıl boyunca kendilerine özel kurgulanan kampanyalardan da ekstra Mil kazanmaya devam edecekleri belirtildi.

"155 MİLYAR MİL KAZANDIRDIK"

Yenilenen sözleşmeyle ilgili Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, “Garanti BBVA olarak Türkiye’nin en çok kullanılan ve en beğenilen kart markalarını müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları ile birlikte hayata geçirdiğimiz, ülkemizin ilk ve en uzun soluklu ortak markalı mil programı iş birliğini devam ettirmeyi önemsiyoruz. Miles&Smiles Garanti BBVA kredi kartları ile 2000 yılından bu yana müşterilerimize yaklaşık 155 milyar Mil kazandırdık. Yeni dönemde ise müşterilerimiz geçmişe göre 4,5 kata kadar daha fazla Mil kazanma ayrıcalığına sahip olacak ve araç kiralama, restoran, otel indirimleri gibi seyahat ayrıcalıkları ile kampanyalardan faydalanmaya devam edecek. Anlaşmanın başta müşterilerimiz olmak üzere ilgili paydaşlara hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

"ÜYE SAYISI 16 MİLYONU GEÇİYOR"

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur yenilenen anlaşmaya ilişkin yaptığı yorumda, “Türk Hava Yolları olarak, kurulduğumuz ilk günden beri daha iyisini gerçekleştirme hedefiyle yolcularımıza seyahatlerinde güven ve konforun yanında kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için çalışıyoruz. 1989 yılında hayata geçirdiğimiz sadakat programımız Miles&Smiles, bugün 16 milyonu geçen üyesi, 200’den fazla program ortağı ve Star Alliance gücü ile dünyanın en iyilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor. Miles&Smiles üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında sunduğumuz ayrıcalıklarla Mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz. Bugün, Türk Hava Yolları yolcu programı Miles&Smiles ile kıymetli iş ortaklarımızdan biri olan Garanti BBVA arasında 2000 yılında başlattığımız başarılı iş birliğimizi 2028 yılına kadar devam ettirme kararı aldık. Başta değerli Miles&Smiles üyelerimiz olmak üzere, taraflara bugüne dek sağladığı faydayı önümüzdeki süreçte daha da katlayacağına inanarak bu anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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