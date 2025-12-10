Garanti BBVA’dan “Kredi Koçum”

Bu özellikle kullanıcıların, bankadaki finansal geçmişlerine göre oluşturulan durumlarını görüntüleyebildiği, kendilerine özel kredi, avans hesap ve kredi kartı limit tekliflerini inceleyebildiği ve finansal durumlarını güçlendirmelerine destek olacak kişiye özel öneriler alabileceği kaydedildi.

Garanti BBVA Mobil’de Durumum alanında yer alan Kredi Koçum; ödeme takvimini düzenli takip etmek, kişisel bilgileri güncel tutmak gibi finansal davranışları iyileştirici pratik tavsiyeler sunarken, kişiye özel hesaplanan kredi, avans hesap ve kredi kartı hızlı limit tekliflerini de bir arada gösteriyor.

Ayrıca Faydalı Bilgiler bölümünde kredi notunun nasıl hesaplandığı, nakit avans ve kredi arasındaki fark gibi merak edilen konular hakkında sade ve anlaşılır bilgilere ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.