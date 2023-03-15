EMEKLİ PROMOSYON ÖDEME DETAYLARI

Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından promosyona konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda promosyon ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.

Emekli maaşını kuruşu kuruşuna çekmek isteyen müşterilerimizin işlemlerini Garanti BBVA ATM üzerinden Paracard ile yapması ve Para Çekme > Bakiyenin Tamamı adımlarını takip etmesi gerekmektedir. Uygulama işlem yapılan Garanti BBVA ATM’sinde bulunan madeni para stokuyla sınırlıdır. ATM’de yeterli madeni para bulunmadığında kuruşu kuruşuna ödeme yapılamayabilir.

Maaşını bankamıza taşımak isteyen emeklimizden emekli maaşı haricindeki gelirleri için belge talep edilebilir. Dilerseniz siz de sadece nüfus cüzdanınızla size en yakın şubemize uğrayabilir ve emekli maaşınızı Türkiye’nin dört bir yanında yaygın Garanti BBVA şubelerinden ve Garanti BBVA ATM’lerinden dilediğiniz zaman kolaylıkla çekebilirsiniz.