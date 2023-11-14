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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gardırop altında ölü bulundu

        Bekçi gardırop altında ölü bulundu

        Gaziantep'te, iddiaya göre üzerine gardırop devrilen bekçi Cemal Üzer, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 18:07
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        Gardırop altında ölü bulundu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı için güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı Pınar Apartmanı'nda bekçilik yapan Cemal Üzer'e, yakınları telefon ile ulaşamadı.

        Bunun üzerine apartmana giden yakınları, Üzer'i birinci kattaki dairede gardrop altında hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Üzer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Soruşturma başlatıldı.

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