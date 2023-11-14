Bekçi gardırop altında ölü bulundu
Gaziantep'te, iddiaya göre üzerine gardırop devrilen bekçi Cemal Üzer, hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı için güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı Pınar Apartmanı'nda bekçilik yapan Cemal Üzer'e, yakınları telefon ile ulaşamadı.
Bunun üzerine apartmana giden yakınları, Üzer'i birinci kattaki dairede gardrop altında hareketsiz buldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Üzer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatıldı.