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Garenta, 22 marka ve 85 farklı modelden oluşan 4 binin üzerinde araç filosuyla yeni yatırımlara devam ettiğin bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve ulaşım ihtiyacına alternatif sunmak amacıyla bayi atağına devam eden Garenta, son olarak Bodrum, İzmir Karşıyaka, Edremit ve Zeytinburnu’nda franchise modeliyle açtığı yeni şubelerle 52 noktada hizmet vermeye başladı.

Salgına rağmen sürdürülebilir büyüme odaklı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "2021 yıl sonunda hedeflerimizin de üzerine çıkarak şube sayımızı arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Covid-19 salgını kapsamında da araçlarımızı müşterilerimize teslim ederken hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerini Mart 2020’den bu yana uyguluyoruz" dedi.

'TALEP YÜZDE 23 AZALDI'

Salgın koşullarının günlük araç kiralama pazarını etkilediğini belirten Emre Ayyıldız, "Geçtiğimiz yıla benzer bir tablo yaşıyoruz. Geçen yıl da kısıtlama kararlarının olduğu dönemlerde araç kiralamaya olan talep düşmüştü. Bu yıl ise, Mart ayında kısıtlamaların nispeten gevşetilmesinin ardından talep bir önceki aya göre yüzde 50 artış kaydetti. Nisan ayında ise yeniden kısıtlama kararlarının alınmasıyla birlikte talebin bir önceki aya göre yüzde 23 azaldığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Talepteki değişikliğin dijital kanallar üzerinden de anlaşıldığını söyleyen Ayyıldız, "Kiralama talebindeki değişimi resmi web sitemiz de gözlemliyoruz. Web sitemizin trafiği mart ayında bir önceki aya göre yüzde 22 artarken, Nsan ayında ise talep Mart ayına göre yüzde 37 düştü. Site trafiğindeki bu azalma organik talebin de azaldığını gösteriyor. Ramazan Bayramından sonra yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte site trafiğinde ve talepte yeniden bir artış kaydedeceğimizi ve Mayıs sonundan başlayarak Eylül sonuna kadar günlük kiralama sektöründe son yılların en iyi dönemlerinden birini göreceğimizi, hatta talebe yetişmekte bile zorlanabileceğimiz zamanlar olacağını öngörüyoruz. Bu sebeple, araç kiralamayı düşünenlerin yaz dönemi için önden rezervasyon yapmaları araç bulamama riskine karşı koruma sağlayacaktır” şeklinde konuştu.