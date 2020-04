Fenerbahçeli Garry Rodrigues TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Türkiye kariyerindeki ilk röportajını veren Garry Rodrigues hem gündemi değerlendirdi hem de geride kalan 8 aylık Fenerbahçe macerasını...

"EVDE YAPTIĞIMIZ ÇEVRİMİÇİ ANTRENMANLAR ÇOK İYİ GİDİYOR"



Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Tabii ki kolay değil. Alışmak zorundayız çünkü normal şartlarda her gün kulüpteyiz ve takımca sahada çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Şu anda durumlar değişti. Evlerimizdeyiz ve Online antrenman yapıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz çünkü fit ve iyi durumda kalmamız gerekiyor. Ligler ne zaman başlar bilmiyorum. Gelecek hafta mı? Gelecek ay mı? Yetkililer kararını verdiğinde ve Lig tekrar başladığında hepimiz bıraktığımız gibi olmalıyız. Bu çok önemli.

"BU ARADAN SONRA GERİ DÖNMEK KOLAY OLMAYACAK"



Tabi ki kolay olmayacak çünkü geçmişte hiçbir zaman sezonun ortasında böyle bir durum olmamıştı. Evde kalmak ve evde antrenman yapıyor olmak zor bir durum. Normal hayatla arasında farklılıklar var. Hem takım hem de bireysel olarak performansımız yüksekti Nasıl söylenir bilmiyorum ama bu dönemler yüksek seviyelere çıktığınız dönemlerdir. Profesyonel futbolcularız. Aynı şekilde fit kalmaya devam etmeliyiz. Evet kolay olmayacak ama geri döndüğümüzde performans olarak aynı kalmalıyız. Evet kolay olmayacak. Daha önce benzer bir durum yaşamadık. Hem takımlar hem de oyuncular için güçlü bir şekilde dönmek en önemli şey olacak.

"HERKES LİGLERİN KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR"



Bizler de sizler gibi yetkililerin kararını bekliyoruz. Her şeyin kararını onlar verecek. Bizler de karar vermelerini evlerimizde bekliyoruz. Sağlıklı bir karar vereceklerdir. Şu an için en önemlisi güvenli bir biçimde evlerimizde kalmak. Ligler ertelendi. Ligler eğer 30’unda başlarsa 30’unda yarın başlarsa yarın hazır olmak zorundayız. Kararı onlar verecek. Biz de uygulayacağız. Sadece futbolla ilgili değil tüm kararlar için durum böyle olacak. Eğer UEFA da aynı şeyleri söylerse saygı duyacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Onları bekliyoruz. Ligler devam mı edecek iptal mi olacak ondan sonra bir yorum yapabiliriz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. Kimse bu durumun içinde olmak istemezdi. Yaşananları onların istediği şekilde değiştiremeyiz. En önemli şey alınacak tüm kararlara saygı duymamız olacak.

"SAKATLIĞIM GEÇTİ ŞU AN ÇOK İYİYİM"



Benim için her maç eşit değerdedir ama tabii ki derbiler farklı duygularla oynanan maçlardır. Sakatlandığımda yapabileceğim tek şey başımı dik tutup önüne bakmaktır. Ben de bunu yapıyorum. Bu işimizin bir parçası. Bu tarz şeylere karşı sadece Allah'a güvenebiliriz. Şu anda iyiyim. Aradan önce de iyiydim. Son Konyaspor maçından önce 4-5 maç kaçırdım. Kupa ile beraber toplam 6 maç. Bu uzun bir süreydi ama şu an geri döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlığım ve cezalı olmam dolayısıyla futbolu çok özledim ve tabii ki kendimi hedeflerimize ulaşmak için takımın önemli bir parçası olarak görüyorum.

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ DÜNYADA İLK 10'A GİRER BELKİ DE İLK 5'E"



Çok derbi maçı yaşadım. Her derbi çok özeldir. Bunların arasında bir tercih yapmam ama tabii ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyadaki en büyük derbilerden biri. Bunu tüm Dünya biliyor ve bu rekabet Dünyadaki ilk 10 derbinin arasına rahatlıkla girer. Hatta belki de ilk 5'e girer. Yorum yapabilmeniz için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi. Umarım yenilerinde de takımım için mücadele ederim. - Bu zor bir soru çünkü genelde onları arkamda bırakıyorum. Her zaman sizi zora sokan stoperler vardır. Türkiye Ligi'nde de çok var çünkü bu lig gördüğüm en zor liglerden birisi. Her geçen gün Süper Lig daha iyi oluyor. Beni çok zorladı diyebileceğim net bir isim yok.

"FENERBAHÇE'NİN BANA BENİM DE FENERBAHÇE'YE İHTİYACIM VAR"



Eski performansımı yakalayacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'ye elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim. Takım için önemli bir isim olmak istiyorum. Benim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacım var. Türkiye'de daha önce kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Futbolda zaman zaman inişler ve çıkışlar olabiliyor.

"EVET GOL KAÇIRIYORUM AMA POZİSYONA DA GİREN BENİM"



Kaçırdığım gol pozisyonları oluyor, bu doğru ama bardağa dolu tarafından bakmak istiyorum. Çok yönlü bir oyuncuyum ve bu benim en büyük özelliğim. Takıma güç katmak istiyorum. Ben bu duruma böyle bakıyorum. Kötü bir durumun iyi taraflarını görmek istiyorum. Gol kaçırdığım maçlar oldu ama sahada yaptığım iyi işleri görmek ve konuşmak istiyorum. Benim oyun stilim ve performansım iyi olduğu için gol pozisyonlarına kendimi sokuyorum. Daha atacağım çok gol olacak. Her şeyi hep birlikte düzelteceğiz. Ben kendime inanıyorum. Her şeyi yoluna koyacağız.

"TAKIMDA HERKES BENİ SEVER"



Takımdan tek bir kişiyi seçemem çünkü herkesle iyi anlaşıyorum. Portekizce ve Hollandaca konuşabiliyorum. Ferdi ve Deniz'le Hollandaca konuşuyorum. Gustavo ve Jailson ile Portekizce konuşuyoruz ve anlaşıyoruz. Takımda İngilizce de konuşuyoruz. Herkesle aram iyidir. Takımda sevilen birisiyim.

"TAKIMDA TEK BİR KİLİT OYUNCU VAR DİYEMEM"



Takımda kilit bir oyuncu var diyemem. Aslında lige iyi başlamıştık. Kupayı da kazanabilecek durumdayız. Takım olarak kupada iyiydik. Henüz hiçbir şey bitmedi. Kilit oyuncu aslında tüm takım çünkü bir takım bir oyuncuyla başarılı olamaz. Futbol takım oyunudur.

"NE ZAMAN SAKATLANACAĞINIZI KENDİN SEÇEMEZSİN, DERBİLERİ KAÇIRDIĞIM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"



Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı derbi maçlarını kaçırdım. İnanılmaz zor ve üzücü bir durumdu. Çok kötü zamanlarda sakatlık geçirdim. Maalesef ki ne zaman sakatlanacağını kendin seçemiyorsun. Bunlar oluyor. O anlarda kendimi nasıl kötü hissettiğimi kelimelerle anlatamam. Maalesef olanları değiştirme gücüne sahip değilim. Çok kritik maçlardı ama maalesef oynayamadım.

"BİR YANDAN FUTBOL OYNUYOR BİR YANDAN DA POSTANEDE POSTACI OLARAK ÇALIŞIYORDUM"

Feyenoord Gençlik Akademisi'nden yetiştim. 17-18 yaşına geldiğimde akademide devam edemedim ve 3 sene boyunca amatör ligde oynadım. Futbol oynarken eşzamanlı da çalışıyordum. Okulu bırakmıştım. İşi ve amatör ligi aynı anda idare etmek zordu. Daha sonra futbola ara verdim ve 1 yıl boyunca futboldan uzak kaldım. Postanede postacı olarak çalışıyordum ve işler çok yoğundu. Sonra amatör ligde oynamaya yeniden başladım ve mükemmel bir sezon geçirdim. Oradaki iyi performansım beni bir anda profesyonel seviyeye taşıdı ama profesyonel seviyede ilk 2-3 senem çok zorlu geçti. Okulu bıraktığım, fabrikalarda ve postanede çalıştığım bir dönemden sonra futbola dönmek kolay değildi. Birçok tecrübe edindim. Gerçekten çılgınca bir hikayem var diyebilirim. Geri dönüş kolay değildi ama Allah bana hayal ettiklerimi geri verdi. Şu an buradayım ve hayatımın her dakikasına şükrediyorum.

SÜPER LİG'İ TEK KELİMEYLE TANIMLA



Süper Lig'i tek kelimeyle 'Zor' olarak ifade edebilirim.

"MAÇ ÖNCESİ BİR UĞURUM YOK"



Maçta önce bir uğurum yok. Müzik listem var ve maçlardan önce müzik dinlerim ancak öyle çılgınca bir alışkanlığım veya uğurum yok. Her zaman pozitif kalmaya ve takım arkadaşlarımla konuşmaya çalışırım. Hepsi bu..

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIP FUTBOLA GERİ DÖNDÜM BU YÜZDEN 24 NUMARA BENİM İÇİN ÖZEL"

24 sayısı benim için özeldir çünkü profesyonel futbol kariyerime dönebilmek için 7 gün 24 saat çalışırdım. Bu nedenle futbola geri dönünce de 24 numaralı formayı seçtim. 24 numarayı giyiyorum ama favori numaram aslında 11'dir. 24 numarayı giyme hikayem de az önce anlattığım gibi 7/24 çok çalışmamdan dolayı...

ÇALIŞTIĞIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR KİM?



Çalıştığım en iyi teknik direktör benim. Başkası değil sadece benim!

"KENDİNİZ VE AİLENİZ İÇİN EVDE KALIN"

Şu anda taraftarlarımızdan birçok mesaj alıyorum. Şu anda en önemli şey güvende ve sağlıklı kalmak. Evde kalın ve bu durumu kesinlikle ciddiye alın. Bu virüsün dünyanın nasıl değiştirdiğini ve insanları öldürdüğünü görüyorsunuz. Evde kalın, kendinizi ve ailenizi koruyun.

"KUPAYI KAZANACAĞIZ

Taraftarlara vereceğim en önemli mesaj şimdilik bu olur. Çok yakında stadyumlara sahalara döneceğiz ve kupalar kazanacağız. Tüm maçları kazanmaya çalışacağız ancak en önemlisi bu sezon özelinde kupayı kazanmak olacak çünkü o kulvarda her şey bizim elimizde. Bunu başarabiliriz. İnanıyorum... Ama şu anda evde kalın güvende kalın ve pozitif olun. Hayat devam ediyor. Her şey yakında çok güzel olacak ve bir aile gibi tekrar bir arada olacağız. Kendinize dikkat edin. Kupayı kazanacağız!