Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev, işyeri ve arsaların gerçek değerini şehir şehir, ilçe ilçe tek tek belirleyecek. artık hiç kimse değerinin altında satış gösteremeyecek. Tapuda gerçek değerinde satış 2019'da başlıyor.

Gülistan Alagöz'ün Hürriyet'teki haberine göre, gayrimenkul sektörünü etkileyecek çalışmayla Türkiye'deki bütün ev, arsa ve işyerlerinin gerçek değerini gösteren harita çıkarılacak.

Değerlerdeki düşüş ve yükseliş anında haritaya yansıyacak. Tapudaki satışta haritadaki değer dikkate alınacak, buna göre harç kesilecek. Artık 500 bin liralık ev, 200 bin liraya satılmış gibi gösterilemeyecek.

2019 İÇİN ACİL EYLEM PLANI

2022 yılında geçilecek bu uygulama öncesi oluşacak vergi kaybını önlemek isteyen bakanlık, ara formül hazırladı. 2019 yılında yürürlüğe girecek formüle göre ev, arsa veya işyeri satacak olanlar, değerleme şirketlerinden ekspertiz raporu alacak. Tahminen 250-300 liraya temin edilecek raporla tapuya gidip gerçek değer üzerinden satış yapabilecek.

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