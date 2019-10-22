Konuşurken ve yemek yerken hava yutarız ve bu hava, vücut içinde birikerek sıkışma ile gaz oluşur ve bu bizde şiddetli sancılara sebep olur. Peki, bu rahatsızlıkla nasıl başa çıkabiliriz. Bu konuyu sizler için araştırdık ve derledik.

Gaz Sıkışmasına Ne İyi Gelir Ve Nasıl geçer?

Gaz sancısının sık sık ortaya çıkması ağrıya, sosyal sorunlara ya da günlük hayatın aksamasına neden olur ve bunun önüne geçebilmek için bazı önlemlerin alınması gerekir. Beslenme düzenine dikkat ederek ya da gaz sancısına iyi gelen besinleri tüketerek gaz sancısının azalmasını ya da ortadan kalkmasını sağlamak mümkün.

Şiddetli gaz sancısı çeken insanlarda bağırsakların ve midenin rahatlatılması için bazı ilaçlar kullanılabilir. Ancak doğal yöntemlerle gaz sancısından kurtulmak isteyenler de birçok yöntem deneyebilir. Gaz sancısının hafifletmeye yardımcı bitkisel çözümleri aşağıda sıraladık.

Zencefil

Zencefil özellikle bağırsaklarınızda oluşan gaz sancılarının azalmasını ve özellikle gaz nedeniyle karın bölgesinde oluşan acı ve ağrıların dinmesini sağlayan ilk akla gelen ve en etkili bitkisel çözümlerden birisidir. Ancak fazla tüketildiğinde de mide ağrılarına sebep olabilir. Bu nedenle taze zencefil kullanacaksanız yemeklerden sonra küçük bir parça ağzınıza atıp çiğneyebilir, toz zencefil kullanacaksanız 1 çay kaşığından daha fazlasını tüketmemeye özen gösterebilirsiniz. Dilerseniz 1 fincan zencefil çayı içerek de bu problemden kolayca kurtulabilirsiniz

Kimyon

Kimyon, gaz problemi dendiğinde akla ilk gelen besinlerden birisidir. Bildiğiniz gibi gaz yapmasıyla bilinen kurubaklagiller yemeklerine de bu nedenle çok sık katılır kimyon. Sancı halinde iken 1 bardak sıcak suyun içine 1 tutam kimyon atıp 10 dakika demlendirdikten sonra elde ettiğiniz bu çayı süzerek yemeklerin ardından içebilir, dilerseniz sütün içine 1 çay kaşığı kadar karıştırıp içebilirsiniz. Her türlü kullanımında gaz sancılarının hafiflemesini sağlayacaktır.

Sirke

Hemen her derde deva doğal besinlerden olan sirke gaz sancısı sorunu söz konusu olduğunda da uzmanlığını konuşturuyor desek yeridir. 1 su bardağı ılık suyun içine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar doğal elma sirkesi ilave edip içerseniz gaz sancısına bağlı karın bölgesinde oluşan ağrıların azaldığını fark edeceksiniz.

Rezene tohumu

İçindeki faydalı lifler ve gaz giderici özelliği ile gaz sancılarına, bağırsak sorunlarına birebir olan doğal çözümlerden biri de rezene tohumudur. Rezene tohumunu kurutulmuş olarak aktarlardan kolayca temin edebilir, dilerseniz ağzınıza birkaç rezene tohumu alıp çiğneyerek dilerseniz de çayını demleyerek ondan faydalanabilirsiniz.

Tarçın

Ağrıları dindirici etkileriyle tarçın, gaz nedeniyle oluşan sancıların da dinmesini, mide ve bağırsakların rahatlamasını sağlıyor. Tarçının da tıpkı zencefil gibi çayını demleyebilir, yoğurdun içine ilave ederek yiyebilirsiniz.

Karbonat

Vücudun alkali dengesini bulmasında en önemli maddelerden biri olan karbonat, bu özelliği sayesinde gaz sancılarının da dinmesine destek oluyor. Tıpkı sirke gibi birçok problemde vücuda destek olan karbonatı nasıl kullanacağınıza gelirsek, 1 su bardağı ılık suyun içine 1 ya da yarım çay kaşığı kadar ilave edip karıştırarak içebilirsiniz.

Sıcak su torbası

Gaz sancılarının rahatlayarak dinmesine olanak sağlayan bir başka doğal yöntem de sıcak su torbası. Sancı olan bölgeye sıcak su torbasını pamuklu bir beze sararak dikkatli bir şekilde koyup yaklaşık bir 5 dakika kadar bekletebilirsiniz. Ağrınızın azaldığını fark edeceksiniz.

Egzersiz

Vücudun içinde çok miktarda gaz biriktiğinde yapılacak en doğal ve etkili çözümlerden biri tabii ki hareket etmek! Dilerseniz yete sırt üstü uzanıp yarım mekik çekerek dilerseniz de sırt üstü uzanmış haldeyken bacaklarınızı dizden kırıp karnınıza doğru çekerek egzersiz yapabilir ve bunun kısa sürede faydasını hızla görebilirsiniz.