Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Gaz, şişkinlik ve mide yanmasına son: İşte sindirim dostu besinler

        Reflü ve hazımsızlığa veda: Uzak durmanız gereken gıdalar

        Herkes zaman zaman mide yanması, şişkinlik veya hazımsızlık şikâyeti yaşıyor. Peki hangi besinler sindirim sisteminizi zorlaştırıyor? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 13:30 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reflü ve gaz problemlerinden şikâyetçiyseniz, bazı popüler gıdalar midenizi daha da yoran etkenler arasında olabilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler…

        SİNDİRİM SİSTEMİNİ ZORLAYAN BESİNLERDEN UZAK DURUN

        Sindirim sistemi, vücudumuzun en hassas çalışan mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki neredeyse herkes zaman zaman hazımsızlık, şişkinlik, reflü gibi sindirim şikâyetleri yaşayabiliyor. Bu durum çoğu zaman yediğimiz besinlerden, yaşam tarzımızdan veya yemek saatlerimizin değişmesinden kaynaklanıyor. Peki, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor? İşte detaylar:

        2

        KAHVE VE ÇİKOLATA

        Kahve ve çikolata, sindirim sistemi üzerinde en çok sorun yaratabilen gıdaların başında geliyor.

        Bu besinlerde bulunan bazı maddeler yemek borusunun alt ucunu gevşettiği için reflüyü tetikliyor.

        Özellikle reflüye yatkın kişiler, kahve ve çikolatayı sınırlamalı veya dikkatli tüketmeli.

        Ayrıca gece yatmadan hemen önce yemek yememek, reflü ve mide yanması gibi şikâyetleri azaltıyor.

        3

        SÜT VE SÜTLÜ TATLILAR

        Süt, lezzetli ve besleyici olsa da bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabiliyor.

        İçerdiği laktoz, midede gaz ve şişkinliğe neden olabiliyor.

        Toplumda yaklaşık %5-10 oranında laktoz intoleransı görülüyor. Bu kişilerde süt ve sütlü tatlılar, ishal ve barsak problemleri gibi sorunlara yol açabiliyor.

        Laktoz intoleransı olanlar için yoğurt, peynir ve laktozsuz süt daha güvenli alternatifler olarak öneriliyor.

        4

        ACI KIRMIZI BİBER

        Acı kırmızı biber sadece yemeklere lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir.

        Reflüyü artırır ve sindirim sistemini zorlaştırır.

        Küçük çapta hemoroidi olanlarda, aşırı acılı yemekler hemoroidin büyümesine veya kanamaya neden olabilir.

        Yemekleri hazırlarken mümkün olduğunca az baharat kullanmak, bu riskleri azaltır.

        5

        BAKLAGİLLER

        Baklagiller, sağlıklı ve demir açısından zengin besinlerdir, fakat bazı kişiler için sindirimi zor olabilir:

        Özellikle sindirim sistemi yavaş çalışanlar, baklagilleri tüketirken dikkat etmelidir.

        Akşam yemeklerinde tüketmek yerine, günün erken saatlerinde tercih etmek şişkinlik ve hazımsızlığı önler.

        Gelişim çağındaki çocuklar ve sağlıklı bireyler için baklagiller hala önemli bir protein ve demir kaynağıdır.

        6

        LAHANA, YAPRAK VE TÜREVLERİ

        Yeşil yapraklı sebzeler sağlıklı olsa da, bazıları sindirimi zor besinler arasında yer alıyor:

        İçerdiği yoğun selüloz, midede sindirilemez ve yalnızca parçalanarak vücuttan atılır.

        Sindirim sistemi hassas olan kişilerde fazla tüketildiğinde kabızlık riskini artırır.

        Tüketim miktarına dikkat etmek ve çeşitlendirmek önemlidir.

        7

        KIZARTMALAR

        Kızartılmış yiyecekler, lezzetli olmalarına rağmen sindirim sistemini zorlayabilir:

        Yüksek yağ içeriği ve kızartma sırasında oluşan bazı kimyasal maddeler, hazımsızlık ve mide problemlerine yol açar.

        Yemekleri fırında pişirmek, haşlamak veya buğulamak, hem sağlıklı hem de sindirimi kolay alternatifler sunar.

        8

        HAM YA DA AZ PİŞMİŞ SOĞAN VE SARIMSAK

        Soğan ve sarımsak bazı kişilerde mide yanması ve gaz şikâyetlerini artırabilir.

        Çiğ tüketildiğinde özellikle hassas midelerde reflüyü tetikleyebilir.

        Sindirim hassasiyeti olanlar, bu besinleri pişmiş şekilde tüketmeyi tercih edebilir.

        9

        YÜKSEK YAĞLI ETLER VE ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ

        Yağ oranı yüksek kırmızı et, sucuk, salam gibi işlenmiş etler mideyi yavaşlatır ve hazımsızlığa yol açar.

        Mide yanması ve ağırlık hissini artırabilir.

        Daha hafif, yağsız veya ızgara etler sindirim açısından daha uygundur.

        10

        İŞLENMİŞ VE ŞEKERLİ GIDALAR

        Paketli atıştırmalıklar, hazır kek, bisküvi gibi ürünler mideyi tahriş edebilir ve gaz oluşumunu artırabilir.

        Aşırı şeker, bağırsak florasını bozarak hazımsızlık ve şişkinlik yaratabilir.

        Mümkünse doğal ve lif açısından zengin besinleri tercih etmek daha sağlıklıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!
        Heyelan evi yuttu! Facia kıl payı!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        Kanada'daki saldırgan önce annesini ve üvey kardeşini öldürmüş!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        İki kentte iki ağabey kardeşine kıydı! Kanlı miras!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu