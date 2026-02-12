Reflü ve gaz problemlerinden şikâyetçiyseniz, bazı popüler gıdalar midenizi daha da yoran etkenler arasında olabilir. İşte dikkat etmeniz gerekenler…

SİNDİRİM SİSTEMİNİ ZORLAYAN BESİNLERDEN UZAK DURUN

Sindirim sistemi, vücudumuzun en hassas çalışan mekanizmalarından biridir. Ne yazık ki neredeyse herkes zaman zaman hazımsızlık, şişkinlik, reflü gibi sindirim şikâyetleri yaşayabiliyor. Bu durum çoğu zaman yediğimiz besinlerden, yaşam tarzımızdan veya yemek saatlerimizin değişmesinden kaynaklanıyor. Peki, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için hangi besinlerden uzak durmak gerekiyor? İşte detaylar: