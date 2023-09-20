Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın gözde oyuncusuymuş!

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Tahsin Sütçüoğlu karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu gündem oldu. Özcan'ın torunu da dedesinin izinden gitmiş.

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Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan'da babasının izinden giderek oyunculuğa yönlenmişti. Meğer Fulya Özcan'ın oğlu da oyuncuymuş. Genç isim Akasya Durağı, Yaz'ın Öyküsü, Biz Size Döneriz gibi projelerde boy göstermiş.