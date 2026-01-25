Gazeteci Ahmet Reha Öz hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Öz'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek
Aydın'ın Didim ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı gazeteci Ahmet Reha Öz (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, gündüz saatlerinde Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak'taki Denizli Öğretmenler Sitesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan gazeteci Ahmet Reha Öz'e telefonla ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Öz'ü hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Öz'ün ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
1970 - 1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra 1985-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde haber müdürlüğü görevini yapan Öz'ün, emekli olduktan sonra Didim'e yerleştiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.