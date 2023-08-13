Gazetecinin acı ölümü! Organları 7 kişiye umut oldu! - En son haberler

Gazetecinin acı ölümü! Organları 7 kişiye umut oldu! - En son haberler

İstanbul'da özel televizyon kanalında kurgu şefi olarak çalışan 35 yaşındaki Serpil Yıldırım, yaklaşık 2 hafta önce beyin kanaması sonucu Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'da yer alan habere göre doktorların çabasına rağmen beyin ölümü gerçekleşen Yıldırım'ın organları, vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı.

Genç gazetecinin cenazesi, daha sonra memleketi Düzce'de Şıralık Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

REKLAM Törene, Yıldırım'ın ailesi ve yakınları ile İstanbul'da ve bir dönem Düzce'de yerel medya kuruluşlarında birlikte görev yaptığı meslektaşları katıldı. Defin işlemi sonrası gazetecilere açıklama yapan ağabey Zeki Yıldırım, kardeşinin hayattayken tüm organlarını bağışladığını beyin ölümü gerçekleştikten sonra öğrendiklerini söyledi.