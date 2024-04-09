Gaziantep bayram namazı saat kaçta? 10 Nisan 2024 Diyanet ile Gaziantep namazı vakti
Gaziantep bayram namazı vakti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yerine getirilecek bayram namazı öncesi araştırılıyor. Gaziantepliler 10 Nisan 2024 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde kılınacak bayram namazı için camilerde buluşacaklar. Kent genelinde ibadetlerini yerine getirecek olanlar için "Gaziantep bayram namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte, Diyanet namaz vakitleri ile Gaziantep bayram namazı saatleri...
Ülke genelinde Ramazan Bayramı coşkusu yaşanıyor. İslam alemi, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu hissederken; bayram namazı saatleri araştırması sıklaştı. Namaz vakitlerinin her ilde farklılık göstermesi sebebiyle Gaziantepliler de Gaziantep bayram namazı saatini merak ediyor. Peki, Gaziantep bayram namazı saat kaçta? İşte, 10 Nisan 2024 Diyanet ile Gaziantep namazı vakti...
GAZİANTEP BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazının saat 06:33'te kılınacağını duyurdu.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?
Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.