ALİ GÜLTİKEN

Filmlerde her şey esas oğlan üzerinden yürür... Jön önemlidir. Afişteki en güzel yeri o alır... Gişede hasılatı da onun ismi ve performansı getirir. Futbolda ise esas oğlan ve jön santrfordur. Yani golcülerdir... Beşiktaş, Gaziantep maçının ilk 11 başlangıcında santrfor tercihlerini kulübeden yana kullandı. Ve elbette Beşiktaş'ın oturmuş bir takım olması, ligin ilk maçındaki etkili performans bu tercihlerde etken olabilir. Larin'in yaz dönemini milli maçlarda geçirmesi 'yorgunluk' düşüncesini de beraberinde getirmiş olabilir ama ne olursa olsun bu karakterdeki oyuncuların eksikliği, özellikle de deplasmanlarda çok daha ön plana çıkıyor.