Gaziantep FK'da başkan yeniden Memik Yılmaz!

Gaziantep Futbol Kulübü'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkan yeniden Memik Yılmaz oldu.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Yeni teknik direktörümüzü 1-2 haftada netleştirip, 4-5 kilit transferle sezonu açmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Vali Yardımcılarından Bülent Uygur, Murat Akyüz, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Uğur, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ile kulüp ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Bir önceki yönetimin mali ve idari yönden ibra edildiği oylamanın ardından tek liste ile girilen seçimde Memik Yılmaz güven tazeledi.

Genel kurul sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Olağan seçimli tek liste ile yapıldı. İnşallah bundan sonra önümüze bakacağız. Gaziantep halkına ve futbol camiasına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜ 1-2 HAFTA İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"

Yeni yönetim kurulu ile toplantı yaparak teknik direktör konusunda sonuç almayı planladıklarını söyleyen Yılmaz, "Yeni yönetim kurulundaki arkadaşlarla toplantı yapıp 1-2 hafta içerisinde, ayın 1'ine kalmadan yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Hoca olarak da yerli ve yabancı görüştüğümüz, düşündüğümüz isimler var. Ortak akılla buluşup şehre ve takıma yakışacak hocayı getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var, 4-5 kilit oyuncu daha almayı planlıyoruz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Memik Yılmaz, "Takımımızda sözleşmesi devam eden 18 futbolcumuz var. Bunlara ilaveten de 4-5 kilit oyuncu almayı planlıyoruz. Bu transferleri yapıp kampa dolu bir şekilde başlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.