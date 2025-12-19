Habertürk
        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz resmen geri döndü! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz resmen geri döndü!

        Gaziantep FK, bir süre önce görevinden istifa eden teknik direktör Burak Yılmaz'ın yeniden takıma döndüğünü açıkladı.

        Giriş: 19.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:38
        G.Antep'de Burak Yılmaz resmen geri döndü!
        Gaziantep FK'da Burak Yılmaz dönemi yeniden başladı... Kırmızı-siyahlı kulüp, bir süre önce görevinden istifa eden Yılmaz'ın tekrar göreve başladığını duyurdu.

        Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Burak Yılmaz ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden anlaşmaya varılmıştır." denildi.

