        Gaziantep FK'de Burak Yılmaz'dan istifa kararı! - Futbol Haberleri

        Gaziantep FK'de Burak Yılmaz'dan istifa kararı!

        Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz dönemi sona erdi. Göztepe yenilgisi sonrası tribünlerden gelen tepkilere sert sözlerle yanıt veren Yılmaz, istifasını yönetime sundu ve şehirden ayrılma kararı aldı.

        Giriş: 15.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:53
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa etti.

        Dün Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, iki hafta sonra takımın başında olmayacağını söylemişti.

        Genç teknik adam, devre arasını beklemeden görevinden ayrıldı.

        DÜN NE DEMİŞTİ?

        Burak Yılmaz, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Farklı şeyler var. Ben buraya geldiğim zaman bunu da söylemek istemem ama hepiniz kesin olarak küme düştü diye baktığınız bir Gaziantep FK vardı. 0 puan, 6 gol yemiş, hiç gol atamamış Gaziantep FK, bugün 23 puanla herkesin Avrupa hayalleri kurduğu bir takım konumunda ve bakıyorum ki tribünün arkasından bana küfür ediyorlar.

        Saygı duyuyorum. Bu şehirde siyaset fazla. Özellikle başkanıma vurmak isteyenlerin benim üzerimden yapmasını kabul edebilirim ama ben hiçbir zaman kimsenin adamı olmadığım için bunları asla ve asla kabul etmiyorum. İnsanda biraz kıymet duygusu olur. Biraz vefa duygusu olur. Bugün 23 puan almış bu çocuklar. O yüzden Rize maçımız var, ondan sonra Başakşehir maçımız var. Ondan sonra ben burada olmayacağım. Allah izin verirse Rize ve Başakşehir maçını kazanıp ondan sonra burada olmayacağım. Çünkü ben burada her şeyle mücadele eden, tesislerde kalan, ekibimle birlikte her şeyi yapan bir hoca olarak ben bugün kulübenin arkasından küfür yemeyi hak etmedim. 7 tane ilk 11 oyuncumuzun olmadığı yerde karşıdan Burak Hoca neden oynamıyor bu takım demeyi hak etmedim. Benim oyuncularım hak etmedi. Benim ekibim hak etmedi. O yüzden önümüzde iki tane maç var. Allah'ın izniyle hem kupada Rize'yi hem de Başakşehir maçında galip geleceğiz. Ondan sonra da helalleşeceğiz."

