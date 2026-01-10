Gaziantep FK, Denis Dragus'u açıkladı!
Gaziantep FK, Trabzonspor'dan Denis Dragus'u sezon sonuna kadar kiraladı.
Trabzonspor, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve Karadeniz kulübüne dönen Denis Draguş'un Gaziantep FK'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus'un, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantepspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Gaziantepspor tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.