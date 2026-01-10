Gaziantep FK, Denis Dragus'u açıkladı!

Trabzonspor, Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen ve Karadeniz kulübüne dönen Denis Draguş'un Gaziantep FK'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Mihai Dragus'un, 2025/2026 futbol sezonu ikinci yarısı için Gaziantepspor Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Gaziantepspor tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.