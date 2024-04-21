Gaziantep FK - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Kadir Sağlam

STAT: Kalyon

YAYIN: beIN SPORTS

Gaziantep FK: Nita, Mbakata, Djilobodji, Arda, Ertuğrul, Jevtovic, Monteiro, Maxim, Mustafa, Sorescu, Draguş

Kasımpaşa: Giannitotis, Yasin, Omeruo, Winck, Yunus Emre, Gökhan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Ben Ounes, Nuno da Costa.

Ligde oynadığı son 5 maçta 7 puan toplayabilen Kasımpaşa, haftaya 7'nci sırada girdi.

Ev sahibi Gaziantep FK ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle puan cetvelinde 17'nci sırada bulunuyor.

İstanbul temsilcisinde, sakatlığı devam eden Erdem Çetinkaya forma giyemeyecek.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK'nın (hükmen sonuçlar hariç), en üst ligde üst üste dört mağlubiyet aldığı tek rakibi Fenerbahçe (Nisan 2022-Ocak 2024).

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Gaziantep FK'ya konuk olduğu üç Süper Lig maçında da ikişer gol yiyen Kasımpaşa (hükmen sonuçlar hariç), ilk iki karşılaşmadan beraberlik çıkarmayı başardı ancak son ziyaretinden 2-0 mağlup döndü (Kasım 2021).