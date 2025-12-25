Habertürk
        Gaziantep FK'nın kamp programı açıklandı! - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK'nın kamp programı açıklandı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin devre arası kampı programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 23:39 Güncelleme: 25.12.2025 - 23:39
        Gaziantep FK'nın kamp programı açıklandı!
        Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların 30 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacağı belirtildi.

        Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 30 Aralık 2025'te Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenmanla başlayacak kırmızı-siyahlı takımın, 1-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya'da kamp yapacağı bildirildi.

        Açıklamada, kırmızı-siyahlıların kamp süresinde hazırlık maçları oynayacağı da kaydedildi.

