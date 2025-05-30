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        İslahiye'de "Ailem İçin Söyle" etkinliği yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce "Ailem İçin Söyle" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:16 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:16
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        İslahiye'de "Ailem İçin Söyle" etkinliği yapıldı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünce "Ailem İçin Söyle" etkinliği düzenlendi.

        Sosyal hizmet ve evde bakım hizmetinden faydalanan aileler ile kurum personelleri, "Ailem İçin Söyle" etkinliği kapsamında bir araya gelerek aileleri için türküler seslendirdi.

        Aile bağlarını güçlendirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Yesemek Açık Hava Müzesi, Tilmenhöyük Arkeolojik Parkı, TOKİ afet konutları park alanı ve Tahtaköprü Baraj Göleti gibi mekanlar ev sahipliği yaptı.

        Etkinlik sırasında çekilen görüntüler, video haline getirilerek ailelerle ve kamuoyuyla paylaşıldı.

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