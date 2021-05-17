Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, sezonun son maçında Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, karşılaşmada kadro kalitelerini de bir kez daha gösterdiklerini ifade etti.

Hatayspor galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini bildiren Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Ligin sonuna yaklaştıkça, tüm takımlarda gözle görülür düşüşler yaşandı. Gerçekten pandeminin de etkisiyle inanılmaz yoğun bir maç programını atlatmak zorunda kaldık. Haftada üç maç yapmak Türk futbolunun alışık olmadığı bir takvimdi ve bu süreci her takım etkilenerek geçirdi. Ligin son maçına tam on bir futbolcumuzdan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldık. Hem pozitif vaka sayıları hem sakat oyuncularımız aramızda olamadı ancak bir kez daha kadro kalitemizi gösterdik. Hatayspor gibi ligin güçlü ekiplerinden birini bu sezon ilk kez bir arada oynayan bir takımla mağlup ettik. Bu galibiyetin değeri üç puandan daha fazlaydı. Hem Mustafa Burak gibi genç ve gelecek vadeden bir kaleciyi Türk futboluna sunduk hem de kadromuzda oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın kalitesini bir kez daha gösterdik. İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında bu galibiyetin değeri bizim için çok fazlaydı."

"HER ZAMAN ADIMIZDAN SÖZ ETTİRMEYİ BAŞARDIK"

Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinin sonuna geldiğini dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Maçın ardından futbolcularımızın bizlere galibiyet hediye etmesinden dolayı çok memnun olduk. Gerçekten çok zorlu şartlar altında iki sezonu bıraktık ancak her zaman adımızdan söz ettirmeyi başardık. Şartlar ne olursa olsun her zaman birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile olduk. Beşincilik yarışını sezon boyunca bırakmadık ancak geçtiğimiz haftalarda üst üste aldığımız şanssız sonuçlarla birlikte ne yazık ki yarıştan uzaklaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, geçen sezonu 18 takım arasında 8. sırada bitirdiklerini bu sezon ise 21 takımlı ligi 9. sırada tamamladıklarını aktararak, geçen sezon on takımı bu sezon ise on iki takımı geride bıraktıklarını hatırlattı.

"LİGE RENK KATMAYI BAŞARDIK"

Bu sezon 17 gol 6 asistlik performans göstererek taraflı tarafsız herkesin alkışını kazanan Muhammet Demir'in milli takıma davet edilmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıktığımız günden bu yana oynadığımız futbolla bu lige renk katmayı ve birçok ismi Türk futboluna yeniden kazandırmayı başardık. İki yıldır tek bir hedefimiz vardı. Gösterdikleri performansla milli takıma gitmeyi bize göre hak eden futbolcularımızı orada görebilmek ve kulübümüzü de ay-yıldızlı bayrağımız altında temsil etmeleriydi ancak ne yazık ki hem kulübümüzün hem de oyuncularımızın performansı görmezden gelindi. Özellikle Muhammet Demir, bu sezon 17 gol atıp 6 da asist yaparak, Türkiye'deki en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi. Üstelik bu gollerin sadece bir tanesini penaltı atışından buldu. 16 golü ise akan oyunda kaydetti. Ülkemizde penaltılar dikkate alınmadan, en çok gol atan Türk futbolcusu olmayı başardı. Böylesine formdayken, Muhammet'in milli takıma çağırılmaması hem oyuncumuza hem de kulübümüze bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Muhammet Demir, bizim gönlümüzde milli takımımızın forvetidir. Elbette Muhammet bundan sonraki süreçte de elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Kendisinin önümüzdeki süreçte de Gaziantep şehrine hizmet etmesini arzu ediyoruz ve inşallah bir gün yeniden hak ettiği ay-yıldızlı formamıza da kavuşacaktır."