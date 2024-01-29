Gaziantep'in en meşhur lezzeti! Nefis kuru patlıcan dolması tarifi! Gaziantep mutfağının en sevilen ve tanınan lezzetlerinden biri olan kuru patlıcan dolması, yöresel tatları sevenleri mest eden bir şölen sunuyor. Gaziantep'in eşsiz mutfak kültürü, özenle hazırlanan kuru patlıcan dolması ile bir kez daha sofralarınızda can bulacak. İşte kuru patlıcan dolması tarifi...

Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:04 facebook

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