Gaziantep'in en meşhur lezzeti! Nefis kuru patlıcan dolması tarifi!
Gaziantep mutfağının en sevilen ve tanınan lezzetlerinden biri olan kuru patlıcan dolması, yöresel tatları sevenleri mest eden bir şölen sunuyor. Gaziantep'in eşsiz mutfak kültürü, özenle hazırlanan kuru patlıcan dolması ile bir kez daha sofralarınızda can bulacak. İşte kuru patlıcan dolması tarifi...
Giriş: 29.01.2024 - 11:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 11:04
Gaziantep'in gastronomi dünyasına kattığı bir başka lezzet harikası olan kuru patlıcan dolması, özel tarifleri sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Bu eşsiz lezzet, kuru patlıcanların yoğurt, baharatlar ve etle buluştuğu muazzam bir birliktelik sunuyor. Gaziantep'in tarihine uzanan bu nefis tarifi sizler için derledik.
KURU DOLMA MALZEMELERİ
KURU DOLMA NASIL YAPILIR?
Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları