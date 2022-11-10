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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te binada yaşanan patlama sonrası 1 gözaltı - Güncel haberler
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Gaziantep'te bir binada meydana gelen patlama hasara neden oldu

Gaziantep'te bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili aynı binadaki bir kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu tespit edildi

Gaziantep'te binada yaşanan patlama sonrası 1 gözaltı - Güncel haberler
Gaziantep'te binada yaşanan patlama sonrası 1 gözaltı
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AA

Gaziantep'te bir binanın zemin katında meydana gelen patlamada hasar oluştu.

AA'da yer alan habere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan 85 daireli bir binanın zemin katındaki yönetici ofisinin girişinde patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili aynı binadaki bir kişi bulunduğu evde gözaltına alındı.

Öte yandan uyuşturucu ve yaralama gibi çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin üst ve aynı binadaki evinde yapılan aramada el yapımı patlayıcıda da kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan incelemede, patlamaya el yapımı patlayıcının neden olduğu tespit edildi.

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