Gaziantep'te dostluk görüntüleri
Gaziantep'in ev sahipliğindeki Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları şehirde birlikte poz verdi. İki takım taraftarlarının dostluk mesajları dikkat çekti.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep'te dostluk rüzgarları esti
Mücadele öncesi kent merkezinde ve stat çevresinde bulunan etkinlik alanlarında vakit geçiren taraftarlar, zaman zaman tezahüratlar ve sloganlarla takımlarına destek verdi.
Bazı taraftarlar ise iddialı açıklamalarda bulunarak kupayı kazanacaklarını söylerken, bordo-mavili ve sarı-kırmızılı taraftarların birlikte poz verip dostluk görüntüsü sergilemeleri ise alkış topladı.
"KUPAYI ALIP EVE DÖNMEK İSTİYORUZ"
Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Trabzonspor taraftarı Özgür Kandil, "Maça Trabzon'dan geldik. İyi olan kazansın diyoruz. Umarım iyi olan biz oluruz ve maçı kazanırız. Galatasaray'ın bu sefer şansı yok. Kupayı alıp eve dönmek istiyoruz" dedi.
G.SARAY VE TRABZONSPORLU AİLEDEN DOSTLUK MESAJI
Maça Trabzonspor taraftarı olan eşi ve çocukları ile gelen Galatasaray taraftarı Hüseyin Korkmaz, "Ortam çok güzel, dostluk ve kardeşlik var. Gördüğünüz gibi eşim ve çocuklarım Trabzonspor taraftarı. 3'e 1 gibi bir durum var. İnşallah maçı da 3-1 Galatasaray alır" derken, Trabzonspor taraftarı eşi Sedanur Korkmaz ise, "Eşim Galatasaraylı ama ben Trabzonsporluyum. Takımımı burada görmek çok güzel ve çok duygulandırıcı. Bugün de dostluk kazansın diyorum" ifadelerini kullandı.
Yüzünü bordo-maviye boyayan Galatasaray taraftarı Zeynep Kaya da, "Kalbim Galatasaray kazansın diyor ama Trabzon'u da seviyorum. O yüzden Trabzonspor da kazanırsa sevinirim" şeklinde konuştu.