Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Olay, akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet olan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında çöp atma gerekçesiyle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.