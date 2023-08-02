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        Haberler Gündem Gaziantep'te iki aile arasındaki silahlı kavgada 1'i polis 15 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te iki aile arasındaki silahlı kavgada 1'i polis 15 kişi yaralandı

        Gaziantep'te iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 21:02
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        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat ve polis ekibi sevk edildi.

        Kavgada 14 kişi ile olaya müdahale eden polis memuru M.S. (32) saçma isabet etmesi üzerine yaralandı.

        Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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