Gaziantep'te kadınların eserleri sergiye çıktı

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin el sanatları kurslarına katılan kadınların hazırladığı eserler sergilendi.

"SOSYALLEŞMELERİNE KATKIDA BULUNDUK"

Kurslarla kadınların sosyalleşmesine de katkıda bulunduklarını anlatan Tahmazoğlu, "Onların ev ekonomilerine katkı sağlamayı hem de bu güzel sanatın devamını sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada güzel diyaloglar içerisinde streslerini de atıyorlar. İnşallah devamını da getireceğiz" dedi.