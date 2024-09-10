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        Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te kadınların eserleri sergiye çıktı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 180 kadın kursiyerin eserleri sergide satışa sunuldu

        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin filografi, ebru ve hüsn-i hat kurslarına katılan 180 kadının eserleri, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi bahçesinde sergilenerek satışa sunuldu. Açılışa katılan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sergi alanını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile gezdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:26
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        Gaziantep'te kadınların eserleri sergiye çıktı
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        Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinin el sanatları kurslarına katılan kadınların hazırladığı eserler sergilendi.

        180 KADININ ESERLERİ

        Belediyenin filografi, ebru ve hüsn-i hat kurslarına katılan 180 kadının eserleri, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi bahçesinde sergilenerek satışa sunuldu.

        "GELİR ELDE ETMELERİNE İMKÂN SAĞLADIK"

        Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, açılıştaki konuşmasında, kurslarda eğitim gören kadınların eserlerini sergilerle satışa sunarak satış yapmalarına ve buradan gelir elde etmelerine imkân sağladıklarını söyledi.

        "SOSYALLEŞMELERİNE KATKIDA BULUNDUK"

        Kurslarla kadınların sosyalleşmesine de katkıda bulunduklarını anlatan Tahmazoğlu, "Onların ev ekonomilerine katkı sağlamayı hem de bu güzel sanatın devamını sağlıyoruz. Hanım kardeşlerimiz burada güzel diyaloglar içerisinde streslerini de atıyorlar. İnşallah devamını da getireceğiz" dedi.

        15 EYLÜL'E KADAR GEZİLEBİLECEK

        15 Eylül'e kadar gezilebilecek sergi, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve beraberindekiler tarafından açıldı.

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        #gaziantep
        #Şahinbey Belediyesi
        #kadın eserleri
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