Makine halısı üretiminin merkezi konumundaki Gaziantep'te elektrik elektronik mühendisi Vedat Temiz, ürettiği streçleme makinesiyle, halı ve iplik sektörünün dışa bağımlılığını bitirme noktasına getirdi.

Gaziantep'te çeşitli fabrikalar ve işletmelerde bir süre çalıştıktan sonra kendi işini yapabilmek için 2011 yılında KÜSGET Sanayi Sitesinde Odaksan Mühendislik firmasını kuran Temiz, Gaziantep sanayisinin bel kemiği konumundaki halı ve iplik fabrikalarında yoğun olarak kullanılan streç sarma makinelerinin çoğunlukla İtalya'dan ithal edildiğini belirleyerek, bu makineyi yerli imkanlarla üretmeye karar verdi.

Yaptığı çalışmalar sonucunda ithal edilen makinelerden daha gelişmiş bir robot üreten Temiz, yerli streç sarma robotunu Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da pazarlıyor.

Fabrikasında 15 kişiye istihdam sağlayan girişimci Vedat Temiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki halı ve tekstil fabrikalarında yoğunluklu olarak kullanılan streç sarma makinelerinin çoğunun İtalya'dan geldiğini, kendilerinin buna bir son vermek için yerli bir ürün geliştirdiğini söyledi.

Firmasını kurduktan sonra geriye dönük 10 yılın analizini yaptıklarını ve İtalya'dan 200'ün üzerinde streçleme makinesinin alındığını gördüklerini ifade eden Temiz, "Üstelik alınan bu makinelerin hem kalitesi hem de maliyeti konusunda şikayetler vardı. Biz de bu sıkıntıları ortadan kaldıran bir tasarım gerçekleştirdik. Hem motor hem otomasyon hem de mekanik teknolojisi olarak onların çok üzerinde bir makine ortaya koymaya çalıştık." dedi.

- "İtalyanlar'ın ülkemize satışlarını durdurduk"

Temiz, sektöre girdikten sonra 300'ün üzerinde streç sarma robotu sattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Üretime başladıktan sonra İtalyanların ülkemize olan satışlarını tamamen durdurduk. Bu da yaklaşık 4 milyon avroya tekabül ediyor. Yıllık 40 makine satıyoruz. Bir yıldır yurt dışına açılmaya başladık. Özbekistan, Azerbaycan ve Dubai'ye satış yapmaya başladık. Şu anda satışların yüzde 90'ı Gaziantep, geri kalanı yurt içi ve yurt dışına yapılıyor. Gaziantep'te üretilen streç sarma robotunu, tüm dünyaya pazarlamakla ilgili çalışamlara başladık."

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