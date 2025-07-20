Gaziantep'te facia gibi kaza: 2 ölü

Gaziantep’te tanker ile çekici çarpıştı: 2 ölü Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tanker ile çekicinin çarpıştığı kazada her iki aracın sürücüleri Ebubekir Demir (45) ve Adem Bozkurt (25) hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 20.07.2025 - 17:01 facebook

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