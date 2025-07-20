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        Haberler Gündem İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 gecekondu alevlere teslim oldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Gaziosmanpaşa'da 4 gecekondu alevlere teslim oldu

        Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda başlayan yangın, bitişikteki gecekondulara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında yaralanan olmazken, toplam 4 gecekondu kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 02:48 Güncelleme: 20.07.2025 - 02:48
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        4 gecekondu alevlere teslim oldu
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        Yangın, saat 00.15 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'taki bir gecekonduda çıktı.

        Gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede bitişikteki diğer gecekondulara da sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yangının ardından 4 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        'ÇOCUKLARI ALDIĞIM GİBİ DIŞARIYA KAÇTIM'

        Yangının çıktığı gecekonduda yaşayan Emine Balkan, "Eşim geldi sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde. Diğer binalar da alev aldı" şeklinde konuştu.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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