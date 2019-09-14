Gazişehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. Beşiktaş zirve takibini sürdürmek isterken Gazişehir çıkış yakalamanın peşinde. İşte Gazişehir Beşiktaş maçına dair detaylar...

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek.

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens maç kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın, Kalyon Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep ile yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Kevin N'Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.

ELNENY VE DIABY'NİN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.

MUĞDAT ÇELİK YOK

Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş'a karşı kadrosundaki bir isimden yararlanamayacak.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Hatayspor'la yapılan hazırlık maçında sakatlanan forvet Muğdat Çelik'in siyah-beyazlı takım karşısında görev alamayacağı bildirildi.

GAZİŞEHİR'İN YENİ BAŞKANIYLA İLK MAÇI

Gazişehir Gaziantep, Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı dönemindeki ilk maçına çıkacak.

Dün yapılan genel kurul toplantısında kulüp başkanlığı görevini takımı Süper Lig'e yükselten Adil Sani Konukoğlu'ndan alan Büyükekşi, başkan olarak Gazişehir Gaziantep'in ilk maçını izleyecek.