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        Gazneliler Kurucusu, Tarihi, Özellikleri ve Hükümdarları: Gazneliler Kim Tarafından Yıkılmıştır?

        Gazneliler, Orta Asya kökenli bir Türk-İslam devleti olarak bilinir. Özellikle Hindistan'a yaptıkları seferler ile tanınmışlardır. Tarihte önemli bir rol oynayan bu devlet, Asya'da büyük bir güç olarak varlığını uzun süre korumuştur. Bununla birlikte çeşitli bölgelerde etkili olmuştur. Peki Gazneliler ne zaman kuruldu? Hangi özelliklere sahiptir? Hangi hükümdarlar tarafından yönetildi ve kimler tarafından yıkıldı? İşte Gazneliler Devleti ile ilgili tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:45
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        Gazneliler Kurucusu, Tarihi
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        Gazneliler’in özellikleri, hükümdarları, tarihleri ve benzeri birçok özellikleri merak konusudur. Bu noktada birçok kişi tarihe adını yazdırmış bu devletin hakkındaki bilgileri merak eder. Peki Gazneliler nerede kuruldu? İşte detaylar…

        GAZNELİLER ÖZELLİKLERİ

        Gazneliler özellikleri itibarıyla da merak konusudur. Gazneliler Devleti, İslamı yayma politikaları ile öne çıkmıştır. Ayrıca bu devletin askeri gücü de bilinir. İşte Gazneliler'in başlıca özellikleri:

        • Türk-İslam sentezini oluşturan ilk büyük devletlerden biridir.

        • Hindistan'a düzenlenen seferlerle bölgede İslamiyet'in yayılmasına katkı sağlamıştır.

        • Güçlü bir orduya ve merkezi yönetim anlayışına sahiptir.

        • Bilim ve sanata önem veren bir devlet yapısı vardır.

        • Özellikle Sultan Mahmud döneminde önemli fetihler gerçekleştirilmiştir.

        • Gazneliler sınırları Horasan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgelerini kapsayan bölgedir.

        • Gazneliler kurucusu Alp Tigin olarak bilinir.

        • Gazneliler’in resmi dili Farsça’dır.

        • Gazne hakimiyetinde şehir, büyük bir kültürel ve bilim merkezi halindedir.

        • Hindistan’a 17 sefer düzenlemeleriyle bilinirler.

        • Büyük bir askeri güçleri vardır.

        • İmar faaliyetleri oldukça güçlüdür.

        GAZNELİLER TARİHİ

        Gazneliler tarihi ile dünya üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştır. Gazneliler, Türklerin kurduğu ilk büyük İslam devletlerinden biri olma bayrağını taşır. Kuruluştan itibaren büyük bir askerî güce sahip olmuştur. Bu devletin en öne çıkan özelliği, Hindistan'a yaptıkları seferlerdir. Sultan Mahmud döneminde altın çağını yaşayan devlet, sonraki dönemlerde yıpranmaya başlamıştır. Sonrasında bilhassa Selçuklular'ın baskısıyla zayıflamıştır.

        GAZNELİLER HÜKÜMDARLARI KİMLER?

        Gazneliler hükümdarları aşağıda verilmiştir;

        • Alp Tigin (963-977)

        • Sebüktegin (977-997)

        • Sultan Mahmud (997-1030)

        • Mesut I (1030-1041)

        • Mevdud (1041-1050)

        • Ali (1050-1053)

        • Abdü'r-Reşid (1053-1059)

        • Farruhzad (1059-1099)

        • Mesut II (1099-1115)

        • Behramşah (1115-1157)

        GAZNELİLER KİM TARAFINDAN YIKILMIŞTIR?

        Peki Gazneliler kim tarafından yıkılmıştır? Gazneliler Devleti, 1186 yılında Gurlular tarafından büyük bir yenilgiye uğratılarak yıkılmıştır. Selçuklular'ın baskısıyla da zaten zayıflamış olan Gazneliler, Hindistan'daki güçlerini kaybetmiştir. Sonuç olarak ise son hükümdarları Hüsrev Melik'in esir düşmesiyle tarih sahnesinden silinen bir devlet olmuştur.

        Gazneliler, çağında büyük bir etki yaratmış ve özellikle Türk-İslam dünyasında derin izler bırakmıştır. Bu nedenle bugün bile hâlâ konuşulan bir devlettir. Hindistan'da İslam'ın yayılması bu devlet sayesinde olmuştur. Bunun yanı sıra Asya'da bir Türk-İslam devleti modeli oluşturması da Gazneliler’i tarih sahnesinde önemli bir konuma yerleştirmiştir.

        GAZNELİLER NE ZAMAN VE NEREDE KURULDU?

        Gazneliler, 963 yılında Alp Tigin tarafından kurulmuştur. Fakat Gazneliler'in en parlak dönemi Sultan Mahmud zamanında olmuştur. Bu dönemde devlet, çok geniş bir coğrafyaya yayılarak önemli bir güç haline gelmiştir. Tam da bu nedenle Gazneliler, özellikle Sultan Mahmud ile adı anılan bir devlettir.

        Gazneliler Devleti, günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yer alan Gazne şehrinde kurulmuştur. Devletin başkenti de burada yer alır. Gazneliler, zaman içerisinde Hint Yarımadası'na kadar ilerlemiş ve bölgede önemli bir etki yaratmıştır. Özellikle İslam’ı yayma politikalarıyla günümüzde bile hala konuşulan bir devlettir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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