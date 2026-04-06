        Haberler Sağlık Gazze'de mama krizi, yenidoğanlar için hayati risk oluşturuyor | Sağlık Haberleri

        Gazze'de mama krizi, yenidoğanlar için hayati risk oluşturuyor

        Gazze Şeridi'nde abluka, yıkım ve saldırıların gölgesinde başta prematüre bebekler olmak üzere yenidoğanlar için mama krizi hayati risk oluşturuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 17:20 Güncelleme:
        İsrail'in yaklaşık 2 yıl yıkıcı saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi'nde ürün girişinin ciddi şekilde kısıtlanması da bölgenin yeniden toparlanabilmesi önünde engel teşkil ediyor.

        Yaşamın her alanına sirayet eden bu ağır durum, özellikle sağlık sektöründe acı kayıplara yol açıyor. Sağlık ekipleri, imkansıza yakın şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışırken, yetersiz tıbbi malzeme ve altyapı eksikliği nedeniyle pek çok hastaya zamanında ve yeterli müdahale edilemiyor.

        Bu durumun en sessiz tanıklarından biri de tedavi için bekleyen bebekler ve çocuklar. Bölgedeki durum göz önüne alındığında özellikle erken doğumlarda ciddi bir artışın yaşandığı; bununla birlikte bu tür bebeklerin hayatta kalması için gerekli gıdaya ulaşımın ise giderek daha da zorlaştığı görülüyor.

        SALDIRILAR NEDENİYLE PREMATÜRE BEBEKLERİN SAYISINDAKİ ARTIŞ

        Gazze'nin Han Yunus bölgesindeki Nasır Hastanesinde çocuk sağlığı uzmanı doktor Esad Nevaciha, özellikle yenidoğan ünitesindeki maruz kaldıkları zorlukları anlattı.

        Yenidoğan ünitesinde erken doğan bebeklerin de yer aldığına işaret eden Nevaciha, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları göz önüne alındığında birçok zorlukla karşılaştık. Bunların başında yenidoğan bebekler ve doğumdan sonra yoğun bakıma alınması gerekenlerin sayısındaki artış geliyor. Özellikle prematüre bebeklerin sayısında belirgin bir artış oldu. Bu, saldırılar sırasında hamile kadınların karşılaştığı koşullardan kaynaklanıyor" diye konuştu.

        Nevaciha, erken doğumun saldırı ve yıkımın gölgesindeki anneler için çok sıkıntılı durumlara yol açtığını kaydetti.

        BİR KUVÖZE BİRDEN FAZLA BEBEK

        Saldırılar altında iken ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade eden Nevaciha, yoğun bakım kapasitesinin yetersiz kaldığını kaydetti.

        Filistinli doktor, "Bazen iki ya da üç bebeği tek kuvöze koymak zorunda kaldık" dedi.

        Karşılaşılan bir başka zorluğun ise bebeklerin beslenmesi olduğunu; anne sütü ve muadili süte ulaşılamadığını belirten Nevaciha, "Bebekleri beslemek için gerekli mama çok kısıtlıydı, bulmakta çok sıkıntı çektik" şeklinde konuştu.

        Prematüre bebeklerin yetersiz beslenme ve zayıf bağışıklık sonucu risklere açık olması

        Vaktinden önce dünyaya gelen bebeklerin diğerlerine göre daha zayıf olduğuna işaret eden Nevaciha, prematüre vakalarının çoğunda karşılaşılan sorunun genellikle zayıflık olduğunu dile getirdi.

        Filistinli doktor, "Annelerin çoğu yetersiz beslenmeden muzdarip; anne sütünden yoksun olan bebekler için de gerekli mamalar yok denecek kadar az. Bebeği ne anne besleyebiliyor ne de yeterli miktarda mama var" diye konuştu.

        Bu durumun bebeklerin sağlığını doğrudan etkilediğini kaydeden Nevaciha, solunum rahatsızlıkları ve sindirim sistemi hastalıklarında belirgin bir artış olduğunu; bağışıklık sisteminin zayıflamasının bu durumu tetiklediğini kaydetti.

        Nevaciha, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı sıkıntılar ve ablukanın yol açtığı ekonomik zorlukların görülmesi gerektiğini Gazze Şeridi'ne "merhamet nazarıyla" bakılması gerektiğini dile getirdi.

        Filistinli doktor, Gazze'deki bu durum bölgenin tüm sakinlerinin özellikle de bebeklerin ve çocukların hayatını etkilediğini ifade etti.

        İsrail ordusu 2 yıl boyunca şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hastane ve sağlık merkezlerini de hedef alarak çok sayıda sağlık tesisinin hizmet dışı kalmasına neden oldu.

        Ateşkese rağmen ilaç ve tıbbi malzemelerin bölgeye ulaşmasının İsrail tarafından kısıtlanması Gazze'de halihazırda hassas durumdaki sağlık sistemini ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

        İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 binden fazlası da yaralandı.

