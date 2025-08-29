"Gazze'deki insani felaket kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler'in (BM) duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." dedi.

Fransa'nın Toulon kentinde Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımıyla Alman-Fransız Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Macron, Merz ve Alman bakanları Toulon'da ağırlamaktan memnun olduğunu söyledi.

Merz'le birlikte Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi'ni de toplayacaklarını kaydeden Macron, toplantı sırasında teknik konularla ilgili 8 ortak metinde anlaştıklarını ve 20 kilit projeyi tamamladıklarını aktardı.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında tıpkı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi barışı istediklerini belirterek, son günlerdeki saldırılarda Ukraynalı sivillerin etkilendiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusundaki tutumuna da değinen Macron, konuşmasına şöyle devam etti:

"Başkan Putin'in uluslararası zirvelerde takındığı tutum ve sahadaki gerçekler arasındaki uçurum, onun ne kadar samimiyetsiz olduğunu gösteriyor. Gelecek günler belirleyici olacak, (ABD) Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy'le görüşmeleri gerçekleştirmek için belirlediğimiz sürenin sonuna gelinecek. Rusya'yı müzakere masasına yeniden dönmeye zorlamak için hem bizim hem de ABD'nin ek yaptırımlarının uygulanması için baskı yapmaya devam edeceğiz."

"İsrail ve Filistinliler için kalıcı bir barış yalnızca 2 devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir"

Merz'le Orta Doğu'daki durumu da görüştüklerini dile getiren Macron, "Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin kabul edilemez olduğunu söylemek istiyorum. Birleşmiş Milletler'in duyurduğu kıtlık durumunun, insani yardımın engellenmesinin bir sonucu olduğu çok açık." ifadelerini kullandı.

Macron, İsrail'in saldırılarının sona ermesi, insani yardımın ulaştırılması ve tüm tarafların dahil olduğu görüşmeyle barışın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Gazze Şeridi'nde derhal ateşkesin yanı sıra İsrail ve Filistinliler için kalıcı bir barış yalnızca iki devletli çözüm çerçevesinde sağlanabilir." dedi.

Merz'in Gazze'de kullanılma ihtimali olan silahların ihracatını durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, İran'ın nükleer yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar etmesi durumunda bu ülkeye karşı snapback mekanizmasını yeniden devreye sokacaklarını kaydetti.

Macron, İran'ın gelecek haftalarda ciddi ve şeffaf bir müzakereye başlaması halinde bu mekanizmayı devreye sokmayı erteleyebileceklerine işaret ederek, Alman-Fransız Savunma ve Güvenlik Konseyi toplantısında uzun menzilli füze üretmek gibi birçok stratejik meseleyi ele alacaklarını söyledi.