Gazze'den İsrail'e karşılık 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurmuş, saldırının ardından bina tamamen yıkılmıştı. İsrail saldırısına Gazze Şeridi’nden roket saldırısı ile karşılık verilmesi sonucu roketlerden birinin Sderot’ta bir binaya isabet etmesi sonucu 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 6 yaşındaki bir çocuğun olduğu bildirilirken, roketlerden birinin ise Aşkelon’da bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

AŞKELON'DA 14 BÖLGEYE ROKET DÜŞTÜ

Polis tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon’da 14 bölgeye roket düştüğü ve Sha'ar Hanegev bölgesinde ise boş bir anaokuluna roket isabet ettiğini açıkladı.

İSRAİL'E 130 ROKET FIRLATILDI

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’e yönelik düzenlenen son saldırıda 130 roket fırlatıldığı bildirilerek, saldırının Gazze’deki çok katlı binaya yapılan saldırıya misilleme olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DE TOPLAM CAN KAYBI 6

İsrail’e düzenlenen roket saldırılarında can kaybı 8’e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi yakınlarında anti-tank füzesi ile vurulan araçta bulunan 21 yaşındaki Omer Tabib’in hayatını kaybettiği aktarıldı.

FİLİSTİN'DE CAN KAYBI 56

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne devam eden İsrail hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 14'ü çocuk 5'i kadın toplam 56’ya, yaralı sayısının ise 335’e yükseldiği bildirilmişti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İsrail ve Filistin arasındaki gerilime değinerek, “AB, çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil ölüm ve yaralanmadan dolayı endişe duyuyor. Tüm çabalar sivil kayıpları önlemeye ve gerilimi azaltmaya yönelik olmalıdır" dedi.

ABD'DEN TEL AVİV'E UÇUŞLAR İPTAL

Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines'ın çarşamba ve perşembe ABD'den Tel Aviv'e olan uçuşları iptal edildi.

United Airlines ve Delta Air Lines şirketlerinin sözcüleri, söz konusu uçuş iptallerini doğrularken, şiddetin arttığı İsrail'deki durumu izlediklerini belirtti.

ABD BÖLGEYE ELÇİ GÖNDERİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr'ın şiddetten bir çıkış yolu bulmak için İsrailli ve Filistinli liderlerle görüşeceğini açıkladı. Blinken, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların görüntülerinin "üzücü" olduğunu ifade ederek, "Orada gördüklerimiz hakkında derinden endişeliyiz. Herhangi bir sivil can kaybı trajedidir” dedi.