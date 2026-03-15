Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi | Son dakika haberleri

        Gazzeli Meryem, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

        Geçmişte sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'ya getirilen 14 yaşındaki Gazzeli Meryem Yılmaz Jarada, TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Gazzeli Meryem, hayalini gerçekleştirdi

        Annesi Türk, babası Filistinli lise öğrencisi Meryem Yılmaz Jarada, İsrail ablukası altındaki Gazze'de dünyaya geldi.

        AA'da yer alan habere göre Meryem'in annesi, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan iki ay önce beyin tümörü nedeniyle tedavi için Ankara'ya getirildi.

        Annesinden ayrı düşen, babası ve kardeşleriyle bombardıman altında yaşam mücadelesi veren Meryem, ailesi ile Türkiye'ye gelebilmek için birçok girişimde bulundu ancak sonuç alamadı.

        İki yıl boyunca annesine kavuşacağı günü hayal eden Meryem, 2025'te sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği bir videoyu yayımladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Meryem'in bu çağrısını yerine getirmek için harekete geçen Türk yetkililer, Meryem ve kardeşlerinin Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

        Ankara'ya 2025 yılının son aylarında getirilen Gazzeli Meryem, o dönemde AA'ya verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir gün telefonda konuşmayı ya da yüz yüze gelmeyi hayal ettiğini söyledi.

        Meryem'in o hayali 11 Mart'taki AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gerçekleşti. TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Meryem'i Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştürdü.

        "MERYEM'İN YÜZÜNDE AÇAN GÜLÜCÜK BİZİ DE MUTLU ETTİ"

        Turan, görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazzeli Meryem'in yaşadığı durumu anlatmak için yayımladığı videoda "Ya Rabbi, Hazreti Musa'yı annesine kavuşturduğun gibi bizi de annemize, vatanımıza kavuştur." dediğini aktardı.

        Meryem Yılmaz Jarada'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hayalini gerçekleştirmek için Meclis'e davet ettiklerini söyleyen Turan, "Grup Toplantısı öncesi Cumhurbaşkanımız ile görüştü, tanıştı. Çekmiş olduğu videoyu da gösterdik, hatırlattık. Cumhurbaşkanımız da mutlu oldu, gülümsedi. Meryem'e hoş, güzel sözler söyledi. 'İnşallah bir gün Gazze ve Filistin özgürlüğüne kavuşacak' diye dualarını ettiler. Güzel bir buluşma oldu. Meryem sonra grup toplantımıza katıldı. Meryem'in yüzünde açan gülücük bizi de mutlu etti." dedi.

        Gazze'deki çocukların ve kutsal beldelerin özgürlüğe kavuşmasını, Filistin topraklarının işgalden kurtulmasını dileyen Turan, "Duamız, temennimiz, mücadelemiz bunun içindir. Meryemler ağlamasın, üzülmesin, gülsün istiyoruz." diye konuştu.

        "TÜRKLERE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

        Meryem de Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız bizi Gazze'den çıkarttı, çok şükür annemizle sağ salim kavuşabildik." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmek için Meclis'te olduğunu dile getiren Meryem, "Bugün ilk defa Cumhurbaşkanımızla kavuştum. Onunla buluştuk. Çok şükür onu gördüm, teşekkür ettim. Türklere çok teşekkür ederim. Allah Gazzeli çocukları, insanları kurtarsın. İnşallah sağ salim, güvenli yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

        "İNŞALLAH İSLAM ALEMİNE, GAZZE HALKINA GÜZEL GÜNLER OLACAK"

        Meryem'in annesi Kevser Yılmaz Jarada da çocuklarına kavuşmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Çocuklarıyla çok mutlu bir hayatları olduğunu söyleyen Kevser Jarada, şöyle konuştu:

        "Rabb'im tüm Gazze halkına selamet, kurtuluş versin. Kalbimiz, yüreğimiz, dualarımız hep onlarla. Çocuklarıma kavuştuğum gibi Rabb'im onları da bir an önce mutlu, huzurlu etsin. O günleri bekliyoruz. Meryem'in tek isteği vardı, Cumhurbaşkanımızı görüp teşekkür etmekti. Ona saygılarını sunmak, yakından görmek. Ona 'dede' diye hitap etmişti. Kendisini çok seviyor, ailecek seviyoruz. Tüm ülkenin babası, babamız. Allah razı olsun. Şimdi çocuklarımın eğitimleri devam ediyor. Buradaki düzenlerini kurmaya çalışıyoruz. İnşallah bütün İslam alemine, Gazze halkına güzel günler olacak, onu bekliyoruz."

