        Gebze'de üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Gebze'de üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Gebze'de İnönü Mahallesi 1964 Sokak'taki bir peynir üretim tesisinin yönetim binasında çıkan, nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:28
        Gebze'deki yangın söndürüldü
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde peynir üretim tesisin yönetim binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta bulunan tesisin yönetim binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        FOTO: DHA

        #gebze yangın
        #haberler
        #Son dakika haberler
