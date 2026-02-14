Gebze'de üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü
Gebze'de İnönü Mahallesi 1964 Sokak'taki bir peynir üretim tesisinin yönetim binasında çıkan, nedeni henüz belirlenemeyen yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 14.02.2026 - 21:28 Güncelleme: 14.02.2026 - 21:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde peynir üretim tesisin yönetim binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnönü Mahallesi 1964 Sokak'ta bulunan tesisin yönetim binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
FOTO: DHA
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ